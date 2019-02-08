الأولى

اكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين للسنة المالية الحالية، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك، وعقب الانتهاء من انجاز التقاييم السنوية للموظفين.

وقالت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها الملتقى الثامن لكبار السن، ان الوزارة ملتزمة بقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس اثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، كاشفة أنه سيتم سحب الاستمارات الخاصة بتقييم الموظفين قريباً. من جانبها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، في وزارة الشؤون شيخة العدواني، حرص وزير الشؤون، ومجلس الوكلاء على حفظ حقوق الموظفين، مشيرة الى أنه حتى آخر اجتماع لمجلس الوكلاء، لم تُسحب الاستمارات الخاص بتقاييم الموظفين، في محاولة لايجاد مخرج لقرار الديوان الصادر بهذا الشأن. وذكرت العدواني، أن عملية ضبط حضور وانصراف الموظفين عن طريق نظام البصمة، بات أمراً واقعياً، لافتة الى أنه قد يحدث في بعض الاحيان خلل في النظام، غير أن قطاع الشؤون المالية والادارية حريص على معالجة كل هذه الأمور، لعدم تكرارها مستقبلاً، مشددة على أن جميع قياديي ومسؤولي الوزارة حريصون على عدم وقوع أي ضرر على الموظف. وأضافت أن ثمة قراراً، لا رجعة فيه، صادراً من ديوان الخدمة بشأن قواعد وأسس التقييم، ولن يستثني أحداً، ونحن في الوزارة ملتزمون بتطبيقه كبقية الجهات الحكومية الأخرى، غير أننا نحاول عمل توازن، يصب في مصلحة الموظف من جانب، ولا يخل بالقرار من جانب آخر.