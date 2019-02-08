الأولى

اعتذرت وزارة الاشغال للمواطنين والمقيمين على ما واجهوه من حفر وحصى متطاير في الطرق مشيرة الى انها خصصت فريقا لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن الطرق وشبكات الصرف الصحي بجميع انحاء البلاد للتعامل الفوري معها بالتنسيق مع صاحب الشكوى.

واوضحت في بيان لها امس انه يمكن ارسال الشكاوى من خلال رسائل (الواتساب) على الرقم 93333150 وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وعلى تطبيق طوارئ الأشغال للأجهزة الذكية وعلى الخط الساخن 150.

بدورها قالت مديرة ادارة التخطيط والناطق باسم الوزارة ايمان العمر ان الوزارة تولي اعمال انشاء وصيانة الطرق اولوية قصوى وقد بدأت بتنفيذ المعالجات الأولية تمهيدا لتنفيذ الاصلاحات ومعالجة الحفر، ثم فرش طبقة الاسفلت وانهاء اعمال الرصف وفق المعايير المعتمدة.

واكدت ان الوزارة ستستعين بمختبر معتمد حاصل على شهادات الجودة المتعلقة بأعمال الفحص والاختبار كطرف ثالث للتفتيش والتدقيق على مصانع واختبارات مقاولي المشاريع واعتمادها وفق المعايير القياسية بالتعاون مع مهندسي الوزارة.

وذكرت ان الفرق المشكلة معنية بمراقبة اعمال الانتاج بمصانع الاسفلت ورقابة وتوثيق الجودة والتدقيق على فحص المختبرات بمصانع الاسفلت ومواقع العمل وفحص معدات فرش الخلطات الاسفلتية بشكل دوري.