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«الخدمات»: لا قطع للهواتف خلال فبراير

فايز الزعل
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الجمعة 08 فبراير 2019

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات امس وقف القطع الآلي المبرمج للخطوط الهاتفية خلال فبراير الحالي بمناسبة الأعياد الوطنية على أن يستأنف في مارس المقبل.
وقالت وكيلة الوزارة خلود الشهاب في بيان صحافي أن نظام القطع الآلي المبرمج ينفذ منذ عدة سنوات ، وكان له بالغ الأثر في حث المشتركين على تسديد المبالغ المستحقة للوزارة عبر آلية معينة تعتمد على بث الرسائل التحذيرية قبل القطع. وذكرت الشهاب أن السقف المالي المعتمد لإدراج رقم الهاتف ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا للهواتف المنزلية و 100 للهواتف التجارية.
وعن الهواتف التي تم سلفا الاتفاق على تقسيط المبالغ المالية المستحقة عليها أوضحت أن الخدمة تقطع عنها آليا عند التأخر في تسديد القسط الشهري ، كما تقطع عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية 6 أشهر فأكثر لفئة المنازل والتجاري لغير الكويتيين والتجاري فقط بالنسبة للكويتيين.


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