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الزراعة تعدم 5564 طيراً في سوق الري


أعلنت الهيئة العامة للزراعة امس اعدام 5564 طيرا في سوق الاعلاف بمنطقة الري احترازيا لاحتمالية اصابتها بمرض انفلونزا الطيور.
وكانت الهيئة العامة للزراعة كشفت عن اصابة عدد من الطيور المصابة بمرض انفلونزا الطيور في سوق الري لبيع الطيور حيث تم تشكيل فرق متخصصة لازالتها من السوق واعدام كل الطيور المصابة بهذا المرض وابعادها عن السوق موضحة انها قامت بتنظيف الموقع وازالة جميع الطيور من الموقع.
وأضافت الهيئة انها قامت بتشكيل فريق متكامل مكون من وزارة الداخلية وشرطة البيئة وبلدية الكويت وتم إغلاق السوق لاشعار اخر.


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