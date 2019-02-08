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ضبط سجين كويتي بعد هروبه من حراسه في «قصر العدل»


أحكم رجال دوريات نجدة العاصمة قبضتهم على سجين كويتي يدعى «ي. خ» اثر هروبه من قصر العدل قبيل مثوله امام المحكمة بعد ان غافل حراسه وفر الى احدى البنايات.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني ان السجين المتهم في جملة قضايا مخدرات تم جلبه من السجن المركزي الى قصر العدل ليمثل امام قاضيه، غير انه غافل حراسه اثناء عملية الدخول وفر هارباً الى مكان غير معلوم.
وأضاف: تعقب رجال الأمن المتهم الهارب، وانتشروا في ساحات قصر العدل والمواقف المحيطة به وفي المباني المجاورة له، لكنهم لم يعثروا له على اي اثر.
واستطرد قائلاً: ان دوريات نجدة العاصمة التي شاركت في عملية البحث تمكنت من العثور عليه مختبئاً في احد المباني فاقتادوه الى مخفر الصالحية.
يذكر ان وسائل التواصل كانت قد تناقلت خبر فرار المتهم ما دفع ادارة العلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية الى اصدار بيان اكدت فيه انه فور هروب السجين من مبنى قصر العدل تمكن رجال الأمن من ضبطه في حينه، وتم تحويله الى المؤسسات الاصلاحية.


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