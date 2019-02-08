وطن النهار

كشفت وزيرة الإسكان وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري عن إحالة قياديين إلى مكافحة الفساد وآخرين إلى الخدمة المدنية للتحقيق الأسبوع المقبل استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق في أزمة الأمطار.

واضافت بوشهري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمناسبة انتهاء اعمال لجنة تقصي الحقائق ورفع التقرير بتداعيات الامطار ان الاسبوع المقبل سوف يشهد قرارات حول احالة القياديين لمكافحة الفساد وبعضهم الى ديوان الخدمة المدنية للتحقيق معهم وهناك قرارات اخرى للوظائف الاشرافية للتحقيق والايقاف عن العمل حسب توصيات وادانة اللجنة لاعمالهم، اما ما يخص الشركات والمكاتب سوف يتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات والسكنية لابراء ذمة الشركات.

واضافت بوشهري ان كل من يدان سيأخذ نصيبه من الجزاء وكل من تثبت براءته لن يظلم ولن يسلب حقه في اي موضوع آخر، موضحة ان المساءلة ستطال حتى من خرجوا من الوزارة لاي سبب. وسيتم التنسيق والتعاون مع اللجنة البرلمانية المشكلة لذات الموضوع التي استدعت الاشغال والسكنية للرد الى اسئلتهم واستفساراتهم وسوف ارفع لهم الاسبوع المقبل تقرير لجنة تقصي الحقائق وسوف نوفر لهم كل ما يحتاجونه في هذا الخصوص سواء المجلس او ديوان المحاسبة.

ولفتت بوشهري الى ان وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت خطوات لتصويب الاخطاء في هذا الخصوص مع قيام هيئة الطرق بدراسة الاسباب والعوامل المؤثرة في اصلاح الطرق وحريصون على سد الثغرات ونتعاون بشكل مجد مع دول الخليج حول المختبرات وخلطة الاسفلت والطرق للاستفادة من تجاربهم حيث يقوم وفد اليوم بزيارة للكويت للاطلاع على المختبرات ومصانع الاسفلت. واوضحت انه لدينا خطة علمية ومدروسة لضبط جودة الاسفلت وطريقة رصفه بالشوارع وشكلنا فرقاً بالمحافظات لرصد اي ملاحظات بالطرق وتلقي شكاوى المواطنين واصلاحها، مبينة ان استثمار العنصر الوطني على راس الاولويات لدينا وسوف نعمل جاهدين في الارتقاء بالعمل من خلال احياء دور المختبر الحكومي سواء بالآليات او الكوادر او الاموال خاصة وانه لدينا تنسيق وتعاون مثمر مع وزارة المالية في توفير الميزانيات بوجود تنسيق الاولويات. بدوره قال رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة الأمطار فهد الركيبي ان اللجنة أوصت بتدوير شامل للموظفين بوزارة الأشغال لتطوير العمل، كما أوصت باستبعاد الشركات والمكاتب الاستشارية لتكرار مخالفاتها، مبينا أن اللجنة قابلت أكثر من 44 موظفاً على صلة بموضوع أزمة الأمطار، وتبين بعض القصور من مسؤولين في «هيئة الطرق». واضاف الركيبي انه تم رفع تقرير اللجنة في 31 يناير 2019 وقد رصدنا قصوراً واخطاء جسيمة لعدد 12 شركة ومكتباً استشارياً الى جانب قياديين وعاملين بوظائف اشرافية بقطاع الصيانة بوزارة الاشغال فيما كانت هناك ملاحظات على قطاع الهندسة الصحية لا ترقى لتحمل جزء من مسؤولية الاضرار، اضافة الى وجود قصور واخطاء قامت بها هيئة الطرق وبعض من قيادييها وموظفيها أدت الى ضرر كبير في شوارع ومرافق وبيوت المواطنين الى جانب ملاحظات على المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولفت الركيبي الى ان اللجنة توصلت الى 73 تعديلاً بالطرق كانت سببا في تجمع التربة واختناقات مرورية وانه لابد من وجود خطة محكمة للتعديلات على الطرق تكون مدروسة بشكل فني حيث اتضح عدم وجود خطة للقطاعات بهيئة الطرق وملاحظة اخرى هي وجود 73 مجرور مياه مشبوكة بالبحر ويتأثر بالمد والجزر الى جانب بيان اهمية وجود الانفاق بالكويت حيث يوجد 16 نفقاً، مشيرا الى ان اللجنة توصلت الى اهمية وجود تدوير للقياديين ومدراء الادارات بالوزارة لتطوير العمل وتبادل الخبرات مع اهمية وجود العنصر الوطني بنسبة معينة في العقود الفائزة بالمناقصات اضافة الى وجوب قدرة الوزارة على اداء دورها في حال تعثر المقاول باحد المشاريع . وذكر ان اللجنة طالبت باستبعاد جميع الشركات والمكاتب المتكررة مخالفتها مع انشاء مصنع وطني للاسفلت ومركز مختبر تكون مهمته عمل الدراسات لهيئة الطرق، وتنسيق عالي بين السكنية والاشغال وهيئة الطرق عند انشاء وتصميم المدن الاسكانية. واستعرض الركيبي اعمال اللجنة التي اجتمعت 43 اجتماعاً وحضرت هذه الاجتماعات البلدية والداخلية وشركة البترول، واستمرت اعمالها 12 اسبوعاً وقامت بمقابلة 58 شركة ومكتباً استشارياً فيما قامت بزيارة ميدانية للمواقع وتم طلب تقارير اللجان السابقة او التقارير في مختلف القطاعات ذات الصلة خلال الاعوام السابقة للمشكلة ذاتها وتم التواصل مع الارصاد الجوية لكيفية تواصل الوزارة معهم وقت الامطار. موضحا ان ترتيب الكويت عالميا بالبنية التحتية 54.

