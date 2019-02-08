وطن النهار

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري، أن الحكومة ماضية في دعم النساء لتبوء المناصب القيادية في كل المجالات ، داعية الشابات الى بذل الجهد واثبات الذات في كل المجالات فهن الوجه الجميل للكويت بمساندة اخوانهن الرجال

وقالت بوشهري في تصريح لها خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة الكويتية التي نظمتها جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول (يوم الأربعاء) بقاعة الشيخة سلوى الصباح في السالمية: أن المرأة الكويتية كانت ومازالت وستبقى صاحب أداء مشرف في عدة مجالات ولها بصمات واضحة، متوجهة بالشكر للجمعية على اقامة هذه المناسبة وجمعها لكوكبة من النساء الكويتيات المتميزات في كل المجالات.

ووجهت بوشهري رسالة إلى الفتيات الشابات الكويتيات قائلة: وأحب أن أقول لهن أن يبذلن كل مابوسعهن من مجهود لاثبات ذاتهن سواء على الصعيد المهني «أو الاجتماعي والعمل التطوعي وغيره ، فهن الوجه الجميل للكويت بمساندة اخوانهم الرجال. وأكدت المرأة اليوم تواجه الكثير من التحديات حول العالم بما فيها الكويت، والدعم الحكومي في الكويت موجود وبقوة لوجود النساء بالمناصب القيادية ، مشيرة الى وجود وزيرتين ونائبة ، وكذلك مجموعة من النساء في كل المناصب القيادية، خاصة البعثات الدبلوماسية حول العالم. وقالت بوشهري: إن الحكومة كانت ومازالت داعمة لوجود المرأة والمجتمع الكويتي أيضاً من الداعمين لعمل المرأة وانطلاقها ونطمح الى الأفضل والأحسن بشكل دائم.

وبدوره قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل في كلمة ألقاها بالمناسبة: إن عدد المهندسات المسجلات في الجمعية يبلغ نحو 3500 مهندسة من مختلف التخصصات وهي نسبة مرتفعة وسط إجمالي المهندسين الكويتيين مضيفا أن الجمعية أسست في العام 2005 أول رابطة للمهندسات في الكويت. وأشار العتل الى أن تولي ابنتي الجمعية الدكتورة جنان بوشهري ومريم العقيل مناصب وزارية هو موضع فخر لنا أننا نرى المهندسات يَتَطورن ويتبؤن مناصب قيادية في الدولة ، لافتا الى أن مجلس ادارة الجمعية على الدوام ضم عنصرا نسائياً ومنهن المهندسة سارة أكبر اليوم كانت عضواً لمجلس الادارة بالتزامن مع المهندسة سهيلة معرفي ، وكذلك المهندسة بشاير العواد والمهندسة زينب القراشي في عضوية مجلس الإدارة.

