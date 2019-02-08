وطن النهار

أعلن عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة نواف المويل اطلاق القسم الثاني للعام الدراسي الحالي لبرنامج «سفاري الشواطئ» والذي دشنته الجمعية قبل نحو عامين من خلال سلسلة فعاليات معنية بتوثيق الحياة الفطرية والطبيعية لشواطئ الكويت والاهتمام والمحافظة عليها من خلال أنشطة مع المختصين والمتطوعين في المجال البيئي، فضلا عن مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التنفيذية والتطبيقية. وقال المويل في تصريح صحافي ان «البرنامج بفعالياته المتنوعة يسعى لتحقيق عدة أهداف ومنها تقييم حالة الشواطئ والتوعية بأهمية الشواطئ والسواحل فضلا عن أنواع الصخور والرمال الساحلية والشاطئية ورصد حالة الأحياء البحرية والنباتات في محيط السواحل، والشواطئ وأنواعها والمخاطر التي تشهدها والتوعية بأهمية الشواطئ ومراقبتها، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية لإدارة السواحل والتقارير العلمية الخاصة بهذا الشأن».

واكد ان المحور الرئيس لبرنامج سفاري الشواطئ يتناول المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على الكائنات الحية في محيط الشواطئ والسواحل والبيئة البحرية عموما وما تضمه من تنوع أحيائي وعناصر الحياة الفطرية كالأسماك والطيور البحرية، مشيرا الى ان النخب المختصة المشاركة يحرصون على تقديم الحصص العلمية والتطبيقية ومشمولات البرنامج في مواقع ذات حساسية بيئية وموائل طبيعية في السواحل والشواطئ، مشيدا بانضمام شركة رساميل للاستثمار إلى برنامج «سفاري الشواطئ» بالجمعية، من خلال دخولها في شراكة بيئية لمدة سنة مع البرنامج، انطلاقا من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، واستشعارا منها لدورها الاجتماعي والبيئي.

وذكر المويل ان «من ابرز الحقائق التي يرسخها البرنامج يتناول كيف ان تلوث البلاستيك على مستوى العالم يتوزع في جميع المحيطات بسبب خصائصه للطفو والمتانة، وقد أدت امتصاص المواد السامة إلى البلاستيك أثناء السفر عبر البيئة، تنتقل جزيئات البلاستيك من خلال التحلل الضوئي وعمليات التجوية الأخرى، تجزئ البلاستيك وتنتشر في المحيط وان المصدر الذي تتوالد منه البلاستيك هي الخلجان المغلقة والبحار المحاطة بالسواحل ومسطحات المياه المكتظة بالسكان»، مشيرا الى انه «حسب الدراسة التي نشرها ماركوس ايركسون في عام 2014 التلوث البلاستيكي في محيطات العالم: أكثر من 5 تريليونات قطعة من البلاستيك تزن أكثر من 250000 طن طافية في البحر. وهي حقيقة لا يمكن تجاوزها». وأضاف «إن تأثير تلوث البلاستيك من خلال الابتلاع والتشابك بين الحيوانات البحرية، بدءا من الهوائم الحيوانية إلى الحيتان والطيور البحرية والزواحف البحرية ويؤثر على امتصاص الملوثات العضوية الثابتة على البلاستيك ونقلها إلى الأنسجة والأعضاء من خلال الابتلاع و على الكائنات البحرية الضخمة وكذلك الكائنات الحية في المستويات الدنيا من السلسلة الغذائية، مؤكدا ان «التقارير الأولى عن نفايات البلاستيك في المحيطات كانت في أوائل السبعينيات والتي لفتت انتباه العالم لهذا الخطر العائم في البحار ويستخدم أسطول الصيد العالمي بأسره الآن معدات بلاستيكية كما أن بعضها يتعرض للفقد أو حتى يتم التخلص منه بلا مبالاة في البحر أثناء الاستخدام».

