وطن النهار

كشفت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة الجهراء عن انجاز 794 معاملة برسوم بلغت 1480 ديناراً.

وأوضح مدير ادارة التدقيق و المتابعة الهندسية المهندس أحمد العنزي عن انجاز 794 معاملة اشتملت على 160 معاملة شهادة تحديد اوصاف إلى جانب الكشف على 397 عقاراً، بالإضافة الى استقبال 113 معاملة استفسار و81 معاملة اثبات حالة، 6 معاملات انهاء اشراف وتعهد اشراف، 22 معاملة ايصال وتقوية تيار كهربائي، تحرير 5 مخالفات و استقبال 10 شكاوى.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.