وطن النهار

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، التزامه بتعليمات مجلس الوزراء في شأن عدم المساس بحقوق جميع العاملين بالهيئة وبرنامج اعادة الهيكلة، مؤكدا انه لم يدخر وسعا في تحقيق ذلك دون إلحاق الضرر بالموظفين.

واعرب الموسى في تصريح للصحافيين عن تقديره لاعضاء مجلس الأمة عن عملية التصويت على قرار نقل تبعية واختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى الهيئة العامة للقوى العاملة وما أسفر عنه التصويت لصالح الدمج لتعبر هذه الخطوة عن مستوى التعاون الايجابي بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذه الخطوة تصب في صالح السياسات العامة لسوق العمل وتتوافق مع توجهات الدولة في شأن اعلاء مصالح المواطنين. وأشار الموسى الى أن اتمام الدمج سيكون من شأنه تبسيط الاجراءات وتيسيرها على العمالة الوطنية وتمكينها في العمل بالقطاع الخاص وفق آليات واضحة ومحددة.

وشكر الموسى كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع ولجان مجلس الوزراء المختصة والتي شاركت على مدار عامين متواصلين من الجهد وعبر خبرائها في انهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعملية الدمج بيسر وسلاسة ومن خلال تنسيق على مستوى عال، لافتا الى ان جميع الجهات التي شاركت عبر ممثليها في الفرق التي تم تكوينها للعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الدمج.

وأشار الى ثقته بان الهيئة بجميع قطاعاتها وموظفيها بمن فيهم موظفو (برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة) سيبذلون قصارى جهدهم لانجاز الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو ما يرتبط بمصالح العمالة الوطنية.

