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إيقاف القطع الآلي للخطوط الهاتفية خلال فبراير الحالي


أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية أمس الخميس ايقاف القطع الآلي المبرمج للخطوط الهاتفية خلال شهر فبراير الحالي بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت على أن يستأنف تنفيذه في شهر مارس المقبل.
وقالت وكيلة وزارة (الخدمات) المهندسة خلود الشهاب في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مضيفة أن نظام القطع الآلي المبرمج ينفذ منذ عدة سنوات وكان له بالغ الأثر في حث المشتركين على تسديد المبالغ المالية المستحقة للوزارة عبر آلية معينة تعتمد على بث الرسائل التحذيرية قبل القطع في حال عدم سداد المشتركين.
وذكرت الشهاب أن السقف المالي المعتمد لإدراج رقم الهاتف إلى قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا كويتيا للهواتف المنزلية و100 دينار بالنسبة للهواتف التجارية.


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