وطن النهار

بمناسبة يوم (برايل) العالمي وتحت شعار (ارشد بصرهم بقلبك) نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس سباق المشي للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة للعام الخامس على التوالي بمشاركة 150 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من مدرستي (النور) و(الأمل) التابعتين لادارة مدارس التربية الخاصة بوزارة التربية إحياء لذكرى ميلاد لويس برايل الذي يرجع له الفضل في اختراع اللغة التي سميت باسمه ويستخدمها المكفوفون للقراءة والكتابة.

وامتد السباق على مسافة كيلومترين وتمت الاستعانة خلاله بمحكمين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وقد وفرت وزارة الصحة سيارات إسعاف في موقع السباق في حين وفرت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وجبات للمشاركين.

