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«المحاسبة»: الاستفادة من التجارب الرقابية والارتقاء بالعمل


أكدت مهندس اختصاصي اول بإدارة الدعم الفني في ديوان المحاسبة نوف الجاسم لـ(كونا) أمس الخميس حرص الديوان على الاستفادة من تجارب الكثير من الدول والمؤسسات الرقابية المتميزة بما يسهم في الارتقاء بالعمل الرقابي.
جاء ذلك التصريح الصحافي عقب ختام وفد رسمي من الديوان زيارة قام بها إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان وشركة تنمية نفط عمان استمرت ثلاثة أيام. وقالت الجاسم إن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، فضلاً عن بحث واستعراض أفضل الممارسات لبناء القدرات وتعزيز الكفايات الوظيفية. وأشارت الى ان الوفد الكويتي اطلع خلال الزيارة على أبرز البرامج والخطط التطويرية في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بالإضافة إلى استعراض الآلية التي يتبعها الجهاز في إعداد وتنفيذ خطة الفحص السنوية ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص جنباً إلى جنب مع دوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.


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