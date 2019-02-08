وطن النهار

قال سفير نيبال لدى الكويت المنتهية مهامه ياجيا بهادور هامال إنه سيفتقد الكويت كثيرا، خصوصا مجموعة كبيرة من الأصدقاء الكويتيين والدبلوماسيين الذين تعرف عليهم خلال السنوات الأربع الماضية التي عمل بها في البلاد، وكذلك مدى الود والقلب الكبير لدى أبناء هذا البلد الصديق.

وأشاد في تصريح للصحافيين على هامش حفل وداعه الذي أقامه سفير باكستان في مقر اقامته أول من أمس بمدى التعامل الرائع الذي لاقاه من جميع منتسبي الخارجية الكويتية والمسؤولين في الكويت الذين فتحوا له أبوابهم ويسروا مهام عمله ودعموه. وذكر أن عمله في الكويت يعتبر من أجمل مراحل حياته المهنية كون العلاقات بين البلدين تمتد الى أكثر من 40 عاما وتتطور باستمرار، لافتا الى أنه سيعود للعمل في خارجية بلاده حاليا. وذكر أن جاليتهم في الكويت التي تزيد عن 70 ألف منهم حوالي 25 الف خادمة يحظون بالرعاية الكاملة هنا في الكويت، لافتا الى أن هناك أعداداً قليلة من العمالة النيبالية تحضر للكويت بسبب الايقاف السابق المؤقت، متوقعا أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم قريباً بين البلدين بشأن استقدام العمالة.

كما أعرب عن شكره العميق للسفير الباكستاني على الدعوة والتكريم، مشيراً الى أن علاقة باكستان وبلاده جيدة جداً وأن الصداقة التي نشأت بينه وبين السفير غلام مبنية على هذه العلاقة المتميزة بين بلديهما.

ولفت الى أن تواجده في الكويت كان فرصة لاقامة علاقات صداقة مع العديد من السفراء اهلا ان تستمر وان يكون لقاؤه بهم في المستقبل القريب. ومن جانبه رحب السفير الباكستاني لدى البلاد بضيوفه، مثمناً لهم حضورهم الدعوة التي قال إنها مناسبة لتوديع صديق عزيز تربطني علاقة جيدة معه كما تربط بلدي علاقة خيرة وصداقة مع بلده.

ولفت الى أن الدعوة شملت أيضا الاحتفاء بسفير اثيوبيا وايران والصين. وقال ان العمل الدبلوماسي يساعد على التعرف على اصدقاء كثر، مشيراً الى أن علاقته بالسفير النيبالي المنتهية مهامه ترجع الى توليه مهام سفير بلده في نيبال كما أن علاقاته بالسفير الأثيوبي ترجع الى أديس أبابا حيث عمل هناك.

وأضاف أما ايران فهي دولة جارة كما أن الصين دولة جارة ولذلك يأتي الاحتفال بالسفراء الجدد، معرباً عن شكره للكويت التي أتاحت له الفرصة للقاء اصدقاء قدامى، مشيراً الى أن العمل الدبلوماسي يتيح التعرف على عدد من الدبلوماسيين في أوقات متفرقة وفي دول متفرقة ولاسيما أن وداع أحد من الأصدقاء شيء مؤلم لكن على امل ان نلتقي في أماكن أخرى.

وتمنى التوفيق للسفير النيبالي المنتهية مهامه، وللسفراء الجدد في بلده أو في عاصمة اخرى. ومن جانب اخر أشاد السفير الأثيوبي الجديد عبد الفتاح عبد الله حسن بلقائه بسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي قال إنه قائد العمل الانساني وان سموه معروف على مستوى العالم بانسانيته وحكمته وانه شرف لي لقاؤه معربا عن سعادته البالغة بهذا اللقاء وبتوليه لمهامه في الكويت التي قال إنها بلد جميل ورائع، لافتاً الى ان الاستقبال كان جيدا من قبل الجميع وانه احس بأنه بين اهله واخوته.

ولفت حسن في أول تصريح له منذ توليه مهامه سفيرا في البلاد الى ان علاقة اثيوبيا بالكويت علاقة جيدة جدا وتاريخية تنطلق من علاقة الاخوة، مشيراً الى أن توليه مهامه بالكويت فرصة لتطوير هذه العلاقة التاريخية.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي سيعمل من أجل تطويرها مع الكويت، مشيرا الى أن للكويت مكانة خاصة لدى أديس أبابا وان لاثيوبيا العديد من الأصدقاء في الكويت.

وأشار الى أن الكويت من أوائل الدول التي وقعت مع اثيوبيا اتفاقية جلب العمالة. وقال: «باعتباري سفير جديد في الكويت لاحظت اننا نتقاسم العديد من الاهتمامات مع اخوتنا في الكويت وسوف احاول ان اعمل على تعميق علاقتنا التي هي اصلا علاقة متميزة». وأعرب عن ارتياحه الكبير لمهمته في بلد وصفها بأنها شقيقة وذلك للعلاقة القوية والأخوية التي تربطها مع بلاده ولما يجمع الشعبين من علاقة تاريخية ومن تشابه في العادات والتقاليد. وحول اتفاقية جلب العمالة الاثيوبية الى الكويت واذا ما كانت الحكومة الاثيوبية وافقت على مسودة الاتفاق قال لدينا عمالة اثيوبية في الكويت وهي تعد وجهة مهمة للاثيوبيين ونحن نعمل على الانتهاء من الاتفاقية التي تنظم جلب العمالة المنزلية التي تم العمل عليها من قبل وحكومة بلدي والكويت لديهما الرغبة في انهاء هذا الأمر وسأتابع هذا الملف من خلال تواجدي هنا بالكويت باعتباره ملفا مهما. وعن مشاركته في حفل وداع السفير النيبالي وتلبية دعوة السفير الباكستاني غلام دستجير أشاد لتواجده في بيت السفير الباكستاني مثمنا دعوته الى هذه الاحتفالية التي سمحت له للتعرف على زملاء من الدبلوماسيين، لافتا الى أن علاقته بالسفير الباكستاني ترجع الى أديس أبابا حيث عمل السفير غلام هناك.

