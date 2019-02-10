وطن النهار

تؤكد الزيارة التي سيقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة غدا الاثنين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز عمق العلاقات وتميزها بين البلدين وبلوغها مستويات رفيعة من التعاون القائم.

وتتزامن الزيارة الرسمية لسموه الى الأردن مع انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستهدف توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز العلاقات بمختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما سيشارك سموه في افتتاح المبنى الجديد للسفارة الكويتية وسط العاصمة عمان.

وتستظل العلاقات (الكويتية - الأردنية) الوطيدة التي أرست قواعدها روابط الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك بالقيادة الحكيمة لدى البلدين اذ تحظى برعاية واهتمام بالغين من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتطويرها نحو ما يحقق المصلحة العليا المشتركة.

وأضفت هذه الرعاية السامية خلال العقدين الأخيرين الكثير من التميز على العلاقات الثنائية الرسمية. فعلى صعيد العلاقات السياسية بين البلدين فان اللقاءات والزيارات بين الأشقاء لا حصر لها وتهدف في مجملها الى تنمية أواصر الأخوة وتطوير العمل الثنائي في شتى المجالات والميادين لا سيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك حيث يبلغ التنسيق السياسي بين الجانبين أعلى درجاته.

وتعتبر (القضية الفلسطينية) أفضل مثال على التنسيق المشترك اذ تتوحد الرؤى الكويتية والأردنية في المحافل الاقليمية والدولية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق السلام العادل استنادا الى رؤية حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الآونة الأخيرة أكدت قضية العرب «المركزية» ثبات المواقف الكويتية والأردنية وحزمها ويعكس ذلك جليا خطاب قادة البلدين أمام اجتماع القمة العربية (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي باسطنبول في مايو 2018.

وتؤمن الكويت بأهمية دور الأردن في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتساند تحركاته كلها لا سيما تجاه حماية المقدسات من الانتهاكات في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية.

وفي سياق (القضية الفلسطينية) أيضا فانه لا يمكن اغفال الدور البرلماني لدى البلدين في دعمه لها بالمحافل البرلمانية الدولية والاقليمية الى جانب القضايا العربية الأخرى وهو ما أكده رئيسا مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز خلال لقائهما في الكويت نهاية يناير الماضي من ضرورة «وضع استراتيجية ثابتة وبعيدة المدى للتعاون البرلماني العربي وتجذير التنسيق المشترك لمواجهة التحديات واعادة الاستقرار الى المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها عبر برامج التنمية الشاملة».

أما على صعيد العلاقات التجارية بين الكويت والأردن فقد بلغ حجم التبادل التجاري (مجموع الصادرات والمستوردات) بين البلدين نحو 270 مليون دولار أميركي حتى نهاية نوفمبر 2018 وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.

وتربط الكويت بالأردن اتفاقيات تجارية واقتصادية واستثمارية ثنائية علاوة على الاتفاقيات الجماعية مثل (اتفاقية التبادل التجاري الحر) و(اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية) واتفاقيات أخرى تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ووقعت حكومتا البلدين مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن (تنمية الصادرات الصناعية للأعوام بين 2019 و2021) على هامش اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى وكلاء وزارة التجارة والصناعة لدى البلدين والذي عقد بالكويت في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق باجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن فان الكويت تحتل المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالمملكة بقيمة تقارب 18 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في سوق الأوراق المالية الأردني (سوق عمان المالي) حلت الكويت في المرتبة الثالثة بحجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة الأردنية بملكية أوراق مالية قيمتها 1?418 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر 2018 وفقا لبيانات مركز ايداع الأوراق المالية الأردني.

