وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أهمية زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى المملكة الاردنية غداً الاثنين.

وقال الجارالله في اتصال مع «النهار» ان سمو الرئيس سيزور الاردن غداً الاثنين، مشيرا الى أن الاردن شريك استراتيجي ودولة شقيقة للكويت ولفت الى ان زيارة سمو الرئيس ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فضلا عن مناقشة القضايا الاقليمية والوضع في الاردن ومناقشة الدعم والمساعدات في ظل ما تعانيه الاردن الآن.

وأشار الجارالله الى ان المساعدات التي تقدم للاردن وفق قرارات اجتماع مكة باعتبار الاردن شريك استراتيجي لدول مجلس التعاون.

وأكد الجارالله أن العلاقات الكويتية الاردنية علاقات متميزة وعلاقات مبنية على التفاهم والتوافق في وجهات النظر لافتا الى ان زيارات المسؤولين على مستويات مختلفة تسهم في تعزيز هذه العلاقات.

ومن جانب آخر اشاد الجارالله بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بنظيره الاميركي بومبيو وبمستشار الأمن القومي جون بولتون وذلك على هامش مشاركة الخالد في مؤتمر دول التحالف لمحاربة داعش، نافيا في ذات الوقت ان يكون الجانب الاميركي قد حدد موعداً لزيارة بومبيو الى الكويت لحضور الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي اجلت بسبب وفاة احد اقارب الوزير بومبيو اثناء جولته الى الشرق الاوسط في وقت سابق.

وأكد الجارالله ان الاتصالات جارية بين الجانبين لتحديد موعد اللقاء.

وعن زيارة المستشار كوشنير الى المنطقة واذا ما كانت تشمل الكويت قال الامور لم تتضح بعد واعتقد ان الزيارة ستشمل الكويت ايضا.

وعن الجديد في الازمة الخليجية هل تعتقد ان رسالة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى خادم الحرمين الشريفين كانت لهذا الغرض، قال الجارالله: لا جديد في حلحلة الأزمة الخليجية ورسالة سمو الأمير الى اخيه خادم الحرمين الشريفين تضمنت العديد من المواضيع المهمة.

