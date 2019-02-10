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علي الخالد قدم أوراق اعتماده سفيراً للكويت لدى الرياض


الرياض - (كونا): قدم سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف.
وقالت سفارة الكويت لدى المملكة في بيان صحافي أمس ان السفير الخالد التقى الوزير العساف يوم الخميس الماضي لتقديم نسخة من اوراق اعتماده سفيرا للكويت بالرياض.
وأضافت أن السفير الخالد نقل خلال اللقاء تحيات الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.
وكان السفير الشيخ علي الخالد وصل الى الرياض يوم الثلاثاء الماضي لبدء عمله سفيرا للكويت لدى المملكة.


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