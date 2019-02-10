وطن النهار

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ان مشاركتنا حفل العيد الوطني لجمهورية سريلانكا تعتبر مشاركة طيبة، متمنيا ان تستثمر العلاقات بين البلدين في المستقبل. جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش حضوره احتفال سفارة سيريلانكا بعيدها الوطني.

وحول وجود اجراءات لتعزيز مفهوم الوسطية كون الكويت تعتبر من الدول الوسطية على مستوى العالم قال الشعلة ان لدى وزارة الاوقاف مركز الوسطية ومن خلاله يتم تفعيل المفهوم من خلال الادبيات والندوات عن تعزيزها حيث انني اكدت منذ توليت الوزارة ان يتم النهج على مفهوم الوسطية.

وأضاف الشعلة اننا نعمل حاليا على مشروع التعايش السلمي حيث سيتم تقديمه للمجتمع لنبين مدى سماحة الاسلام من واقع السيرة النبوية في التعامل مع الديانات الاخرى والمذاهب المتعددة. وبخصوص زيار بابا الفاتيكان للمنطقة الى اي مدى تعتبر رسالة محبة وسلام في اطار التعايش السلمي اكد الشعلة ان الامر يأتي من باب التعايش السلمي.

وفيما يتعلق في ملف مكافحة الارهاب قال الشعلة ان دور «الاوقاف» من خلال مركز الوسطية تقديم مناهج الوسطية للمجتمع من اجل نبذ الفكر الارهابي.

ومن جانبه أكد سفير سريلانكا لدى الكويت كانديبان بالا ان شهر نوفمبر يحمل العديد من الاحتفالات الوطنية في الكويت حيث يشهد الاحتفال بالذكرى ال 13 لتولي صاحب السمو الامير مقاليد الحكم ومسند الامارة والذكرى ال 58 للاستقلال و الـ 28 للتحرير، رافعا اسمى ايات التهاني والتبريكات - بالنيابة عن حكومة سيرلانكا - للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الامير. ولفت بالا - في كلمته التي القاها خلال الحفل - الى ان هذا العيد الوطني السيرلانكي الرابع الذي يقضيه في الكويت، موضحا ان الاعياد الوطنية فرصة لمراجعة ما تحقق من انجازات، مشيدا بالتطور اللافت في العلاقات السيرلانكية - الكويتية على جميع الصعد ومختلف مجالات التعاون الثنائي حيث ان البلدين تجمعهما روابط تاريخية. واشار الى تحسن مستوى التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، فضلا عن استمرار تدفق العمالة السيرلانكية بشكل ثابت، مثمنا مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية العربية والتي لا تزال احد اهم عناصر دعم المشاريع التنموية في بلاده، معربا عن سعادته لتنامي اعداد السائحين الكويتيين الى سيرلانكا. ووصف اجتماع لجنة التجارة بين البلدين في الكويت برعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بالناجح، لافتا الى زيارتين قام بهما وكيل وزارة العمالة الاجنبية الى الكويت والمناقشات المثمرة التي اجراها لتحسين علاقات العمل بين البلدين، موضحا ان التبادل الثقافي بين الشعوب اضحى قوة ناعمة لدعم العلاقات الثنائية ولذلك عزز البلدين من التبادل الثقافي بينهما. وشدد على ان الكويت اضحت لاعبا مرموقا في هذه المنطقة وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير، مشيرا الى تقدير بلاده لمساهمات الكويت في دعم السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، معلنا مساندتها لكل خطوات الكويت الهادفة الى تحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة. وبين ان الدول الاسيوية تقدر استضافة الكويت لسكرتارية حوار التعاون الاسيوي، معربا عن ثقته في ان بعد نظر الكويت والتزامها سيحول اسيا الى قوة اقتصادية موحدة.

