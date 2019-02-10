وطن النهار

بروكسل- «كونا»: أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن تقديره لدور الكويت النشط في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون وتعزيز العلاقات بين الحلف الذي يضم 29 عضوا ودول الخليج العربي.

وأكد مساعد الأمين العام لحلف الأطلسي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية اليخاندرو الفارغونزاليس لـ (كونا) أمس السبت إن الكويت تقوم بدور إيجابي وفاعل في اطار شراكة مبادرة اسطنبول للتعاون لاسيما بوصفها بلدا مضيفا سخيا للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون.

ووصف المركز الإقليمي في الكويت بأنه «له دور فعال منذ تأسيسه في تعزيز تعاوننا العملي والسياسي مع جميع شركاء حلف الأطلسي في الخليج العربي».

وألقى الفارغونزاليس كلمة خلال مأدبة غداء للسفراء العرب العاملين في بروكسل استضافها الاربعاء الماضي سفير الكويت لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي و(ناتو) جاسم البديوي بمقر إقامته.

وقال المسؤول الرفيع بحلف الأطلسي انه استعرض مع السفراء العرب شراكات الناتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون.

وأضاف «بينما نحتفل بالذكرى السنوية الـ15 لمبادرة إسطنبول للتعاون والـ25 للحوار المتوسطي اشير إلى ان شراكات الناتو مكنتنا من تعزيز حوارنا السياسي وتعاوننا العملي بشكل تدريجي والمساهمة في تحسين الأمن الإقليمي لصالح جميع الدول المعنية».

وذكر الفارغونزاليس أن كلمته امام السفراء العرب أبرزت أهمية التعاون الأمني لحلف الأطلسي مشيرا إلى أنه احدى المهام الرئيسة الثلاث إلى جانب الدفاع الجماعي وإدارة الأزمات.

ومن جهته قال السفير البديوي لـ(كونا) إن لقاء مأدبة الغداء يأتي منسجما مع العديد من الأنشطة التي تنظمها سفارة الكويت في بروكسل من أجل تقريب العالم العربي من المنظمات الدولية والمؤسسات الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

واكد ان «الكويت لديها علاقة فريدة وتاريخية مع الناتو» مشيرا إلى أنها أول دولة خليجية تنضم إلى مبادرة إسطنبول للتعاون.

