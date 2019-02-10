وطن النهار

قال المطران الماروني جوزيف نفاع إن زيارته إلى الكويت أصبحت عادة لبنانية كل عام لزيارة أحد الاساقفة المارونيين للاحتفاء مع الجالية اللبنانية المقيمة في الكويت الأرض الطيبة بعيد مؤسس الطائفة المارونية القديس مارون معربا عن سعادته بأن الاحتفال يتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية لافتا إلى أن الجالية اللبنانية في الكويت تحظى باحترام كبير وتشعر أنها في بلدها وبين أهلها

وقال في تصريح صحافي على هامش الزيارة ولقائه بالجالية اللبنانية بحضور سفراء عرب وأجانب وذلك بمقر إقامة القائم بالأعمال السفارة اللبنانية، اشكر الجميع على حسن الاستقبال حيث انني ومنذ وصولي إلى المطار شعرت بدفء كبير وبكرم الضيافة وحسن الاستقبال متمنيا أن تستمر العلاقة الكويتية - اللبنانية قوية دائما، مشيرا إلى أن اللبنانيين أيضا يستقبلون اشقاءهم الكويتيين في العطل والمناسبات.

وحول تشكيل الحكومة ومدى رضا الطائفة المارونية على المقاعد التي حصلت عليها قال نفاع إن تشكيل حكومة في لبنان هو أمر جيد في جميع الأحوال بعد انتظار دام 9 اشهر ولدينا امل ان تكون مفيدة للبنان واهلها.

وأضاف: التوزيعة الحكومية معروفة قبل التشكيل الحكومي كل وفق حصته ولا أعتقد أن هناك إقصاء لأي طائفة أو ظلم في المقاعد المخصصة للجميع لافتا إلى ضرورة أن يعمل الجميع لمصلحة الجميع للتقدم الى الامام

وحول رؤيته للتسامح الديني في الكويت قال نفاع لقد احطت أثناء زيارتي للكويت بمشاعر المحبة والأخوة من قبل السلطات الشعب الكويتي الشقيق كرم الكويتيين يفوق كرم حتى اللبنانيين معنا معربا عن شكره القائم بأعمال السفارة نسرين بوكرم على حفاوة الاستقبال، موضحا أن وجود شخصيات لبنانية من جميع الطوائف وكذلك سفراء لدول شقيقة وصديقة يدل على مكانة لبنان وكرم الكويت مع الجميع.

وأوضح أن وجود كنائس لجميع الطوائف المسيحية في الكويت دليل على التعايش الديني الذي تتميز به الكويت وعلى حرصها لتعزيز هذا التسامح بين الأديان.

وعن زيارة بابا الفاتيكان إلى منطقة الخليج قال الزيارة كانت تاريخية حيث أن بابا الفاتيكان يعد أول حبر أعظم يزور بلد خليجي ونحن نشكر جميع من سعى لهذه الزيارة.

وأضاف أن هذه الزيارة اتت لتتويج مسيرة طويلة من الحوار البناء بين المسلمين والمسيحيين بالعالم، خاصة مع الإمام الأكبر للأزهر الشريف.

وتابع كلامه نعتبر الذي حدث حجراً غير قابل للزعزعة وهو حجر ثابث متمنيا أن يستقبل الجميع هذه الخطوة بصدر رحب وان تكون فرصة مواتية لتلافٍ أكبر وأسرع.

وفي كلمته إلى لبنانيي الكويت قال نفاع انا فخور بأبناء لبنان في الكويت لما لهم من مكانة هنا فيها وما يقومون به من أجل المساهمة في البناء والتنمية

وذكر أن اللبنانيين في الكويت يتمتعون بمحبة خاصة من قبل الكويتيين وقال مازحا اخاف ان يحب اللبنانيون الكويت اكثر من لبنان داعيا الجالية إلى الالتزام بأخلاقيات اللبنانيين والالتفاف حول بعضهم البعض وذلك بخير لبنان والكويت على حد سواء.

ومن جانبها قالت القائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية نسرين بوكرم أن الجالية اللبنانية جاءت إلى السفارة لاستقبال المطران جوزيف نفاع الذي أتى من لبنان ليحتفل مع الطائفة المارونية بعيد القديس مارون الذي تحتفي به الكنيسة المارونية في 9 شباط من كل عام.

ولفتت إلى أن العلاقة الكويتية - اللبنانية قوية وتاريخية، مشيرة إلى ان أيادي الكويت بيضاء في لبنان

وقالت نشكر الكويت الداعم الاكبر للبنان في جميع المواقف والمناسبات حيث دائما الكويت تكون السباقة في هذا الميدان.

كما أعربت عن شكرها لاستضافة الكويت للفنانين في بلدهم الثاني مشيرة إلى أن جميع اللبنانيين يعتبرون انفسهم في وطنهم.

