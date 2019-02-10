مرصد النهار

اكد رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي أن النشاط الذي يقوم به مكتب المجلس يجب ألا يفسر بأنه سحب صلاحيات من الأمانة العامة، موضحا أن مكتب المجلس أعيد لمكانه الصحيح وفق نصوص القانون.

وأوضح في حوار مع الـنهار ان قرارات اللجنة المكلفة ادارة صلاحيات البلدي قبل الانتخاب مازالت في حوزة اللجنة الخاصة المنبثقة من المجلس البلدي من اجل مراجعتها ومن ثم سيتم البت فيها بشكل نهائي.

واشار العتيبي الى أن الرؤية لم تتضح بشأن تسليم المبنى الجديد للمجلس الذي مازال في مرحلة النهايات والتشطيب، مؤكدا أن تواريخ التسليم تعددت ويشك في استلامه بالكامل في ابريل القادم.

وفي الحوار تطرق العتيبي الى عدة جوانب تؤكد دور المجلس البلدي ومهام الاعضاء. وفيما يلي تفاصيل الحوار: كيف تقيم مشوار المجلس البلدي حتى الآن؟

من الصعب ان نقيس رحلة العطاء حاليا، فالحسبة لا تكون دقيقة لاننا في البدايات، خاصة أن اللجنة المكلفة التي كانت تدير المجلس البلدي انتهت من جميع المشاريع الكبرى، فالمحتوى الخاص بتلك المشاريع فارغ حاليا، وهذا يعطينا ميزة وعيبا، فالميزة ان يعطي المجلس فرصة ان يعد العدة بهيكلته ونظامه الاساس وامانته ليكون مستعدا لتلقي المشاريع الجديدة مستقبلا، اما العيب ان لا يحسب للمجلس في الشهور السابقة دورا لانه لا توجد مشاريع ضخمة يشار إليها، فالمواطنون يريدون النتيجة لانهم يبحثون عن اقرار مشاريع مهمة.

من يتابع اعضاء المجلس البلدي الحالي يجدهم مزيجا مابين الخبرة والطاقات الشبابية، هل انت متفائل بهذه الكفاءات؟

يوجد حماس كبير بين الاعضاء الشباب، واعتقد ان حداثة السن قيمة مضافة تصب في مصلحة المجلس، وهذا ما دفعنا لتغيير وتسريع النمط الاداري داخل الامانة العامة، وكذلك حث الجهاز التنفيذي على لاسراع في الاحالات والردود، خاصة ان الاقتراحات والاسئلة في ازدياد، ولابد ان يكون هناك رتما يجاري هذه السرعة، وانا متفائل كل التفاؤل.

قرارات اللجنة المكلفة ادارة المجلس البلدي قبل الانتخابات كانت بين المطرقة والسندان فهناك ما تمت الموافقة عليه مازالت تحوم حولها الجدل واختلاف الاراء بين الاعضاء، فما تعليقك على هذا الوضع؟

في اول اجتماع بعد أداء القسم للبلدي، طرح تساؤل هو هل تتم الموافقات والبت في قرارات اللجنة المؤقتة او مجرد الاحاطة بها، وقد اخذنا جدلا طويلا في هذا الجانب، لكن المجلس حسم الامر، بأن خصص لجنة لمراجعة هذه القرارات، وبرأيي الشخصي ان اللجنة تحتاج ان تكون نشطة، او تكون هناك مدة زمنية معينة تخطر المجلس بعدها بأن ما توصلت اليه، خصوصا ان كثيراً من هذه القرارات اخذت من مراكز قانونية، فمجرد التعديل عليها أو الغائها أو الاضافة عليها، تحتاج الى اجراءات طويلة، ولكي يتمكن المجلس من السير بالاتجاه الصحيح وتكون قراراته حصيفة ومدعمة بالاسانيد القانونية، لابد ان يتاح له معلومة، والمعلومة مختصة فيها الآن هي اللجنة الخاصة بمتابعة وتدقيق القرارات، وكلنا أمل ان تزود المجلس بقراراتها، علما ان هناك مآخذ على بعض القرارات، والى الآن لا اريد التحرك الا حينما اتابع تقرير اللجنة النهائي حول هذه القرارات، وبعد ذلك سيكون لي رأي خاص كعضو بتجرد من الرئاسة، فالامر مازال مطروحا ولم ينته.

حينما بدأ العمل في المجلس البلدي قيل إنه لم يكن هناك انسجام مع الجهاز التنفيذي وأمانة المجلس؟

في كل جلسة للبلدي لابد ان يكون هناك جدال وحدة في النقاش، وهذا امر وارد للمصلحة العامة، لكن هذه النقاشات لا تتحول الى ازمة أو مشكلة فالاختلافات في الرأي واردة، ولو استعرضنا جلسات البلدي الـ12 الماضية، سنجد في الجلسة الواحدة اشادة بالجهاز التنفيذي ومشادة وموقف معتدل، فالامر طبيعي، لكن بالأمانة على الرغم من الصعوبات التي واجهها الاعضاء في الفترة الماضية لوجستيا واداريا، خاصة ان هناك 8 اعضاء من ضمنهم نائب رئيس المجلس ليس لديهم مكاتب لوجود اصلاحات وقد استمر الوضع اربعة اشهر، فإن هناك تآلفاً وتعاوناً بين الاعضاء وهذا امر يساعد الرئاسة والمجلس لاكمال مسيرته بكل هدوء ونجاح.

هل تتوقع ان يكون هناك انسجام ما بين البلدي والبلدية بعد تصريح الوزير فهد الشعلة الذي اكد فيه انه سيكون داعما للمجلس البلدي..؟

نشكر الوزير السابق حسام الرومي على دوره حينما كان وزيرا للبلدية، وشكر خاص لوزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، وما لمسته منه انه سيكون داعما للمجلس كمؤسسة عريقة، كما انه الشعلة باصدار قرارات تدعم من موقف المجلس البلدي لا لشيئ انما لتطبيق نصوص القانون والالتزام بالاحالات، والوزير يشكر على هذا الجانب وهذا الدعم يثمن من قبل المجلس، وباذن الله سنرد التحية بأكثر منها لاحقا.

نلاحظ في الفترة الاخيرة ان مكتب المجلس اصبح قوى خفية بسبب تقصير الامانة، الا تعتقد انه سيأخذ دور الامانة؟

كثير من الناس يتصور هذا الشيء، مع أن مكتب المجلس لم يحل ولن يأخذ مكان الامانة، ولكن ماهو الغريب في هذا الامر؟ ان مكتب المجلس أعيد لمكانه الصحيح وفق نصوص القانون وهو مختص بامور معينة كان مغيبا عنها، وثق تماما ان الرئاسة تدعم القرار المؤسسي الذي ينبثق من خلال قنوات يدعمها القانون واللائحة، وانا شخصيا لم اعمل شيئا بطوليا، بل وضعت مكتب المجلس في مكانة الصحيح.

وهل دوره كان مغيبا قبل ذلك واعدت اظهاره من جديد؟

مكتب المجلس موجود وفق القانون، وله اختصاصات معينة لابد ان يبت فيها خاصة انه يضم جميع مناصب المجلس، وبالتالي لا يتفرد الرئيس بالرأي والقرار لان دائما الرأي المؤسسي أكثر رسوخا ويرضي الكل وان كان القانون اعطى الرئيس بشكل مطلق، ولكن مع ذلك سياستي كرئيس بأن يكون القرار المؤسسي اكثر رصانة، فالامانة تهتم في الشؤون الادارية ومكتب المجلس مهتم في شؤون المجلس وليس هناك علاقة وتداخل، بل يتم التداخل في حال وجود شكاوي او ميزانية فيها خلل او هناك اختلاف أعلى من مستوى الأمانة، بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى الموجودة فيه، علما انه من خلال مكتب المجلس حققنا 70% من دوره وبالتعاون قريبا سنكمل النسبة المتبقية خاصة المواضيع التي تهم الاعضاء اولا من حيث التداول في مكتب المجلس بحيث يكون القرار اكثر ثبات ورسوخ.

قام الامين العام بالانابة علي الرومي بتقديم كتاب يتعلق بـ88 موظفا يعملون في المجلس تمت احالتهم للشؤون القانونية لأنهم لم يلتزموا بالدوام الرسمي، الا تعتقد بانه رقم كبير؟ وكيف ستكون الاجراءات حيال هذا الامر..؟

فعلا رقم كبير نواجه الخلل، حيث ان المجلس البلدي يوجد فيه نقص ونحتاج الى كوادر زيادة، لكن ارفض ان تكون هناك اعداد محسوبة علينا وهي غير موجودة من الاساس فهذا يثقل كاهلنا دون اي نتيجة، ولو تدخلنا في الامور القانونية لوجدنا ان هناك موظفين منقطعين عن العمل منذ مدة طويلة او بالاصح تم غض الطرف عنهم وهذه تعتبر مخالفة، وهناك من يقوم بالتبصيم ولا ينتظم في العمل فتجده محسوب عليك ولا تستفيد من وجودة، وحينما ناقشت ديوان الخدمة قالوا كلاما منطقيا لن نزود المجلس البلدي بأي أعداد وظيفية جديدة لوجود نسبة عالية لديكم وهذا دفتريا لديكم، لكن واقعيا ثلث الموظفين غير منضبطين في الدوام، خاصة ان الملتزمين يوميا يتحملون عناء عمل المجلس، فالجلسات تحتاج الى طاقم وخلية نحل تعمل على مدار الاسبوع من اجل تجهيز جدول الاعمال، بالاضافة الى اعمال اللجان وتعددها، فالمجلس حاليا يحتاج الى قوة وظيفية وادارية مدعمة بالخبرة، فالمنقطعون عن العمل من الـ88 موظفا حسب تقريره الخاص، والمجلس البلدي لا يفصل في هذا الامر بل لدى البلدية لاننا مرتبطون ماليا واداريا حسب القانون، وعليه تم احالة الامر الى الادارات المعنية في الجهاز التنفيذي لبحث هذا الجانب وتزويدنا بتقارير واسباب الانقطاع وهم من يقومون بدورهم بالكامل، ونحن في المجلس نريد تطبيق القانون على الجميع دون اي محاباة، فاذا كان الانقطاع وفق نظام الخدمة المدنية ولابد ان يكون هناك تحرك والجزاءات يحددها القانون والمسؤول عن اتخاذ الاجراءات هو الجهاز التنفيذي.

الفصل المالي والإداري

هل مازلتم تطالبون بالفصل المالي والاداري عن البلدية..؟

مازلنا في المجلس البلدي نطالب بالفصل، واعتقد اننا امام نص بالقانون في المادة 45 من قانون البلدية يوضح ان هناك برنامج مستقل مالي واداري للمجلس البلدي نحتاج الى تفعيله، وهذه من الاولويات التي نقوم بمتابعتها مع الوزير، ونحن لا نريد شيئاً سوى تطبيق نصوص القانون، لكن هذا الامر غير مفعل ونسعى الى تنفيذه، وهي ان يكون لديك كوادر داخل المجلس تدير الشأن المالي والمحاسبي والاداري خاصة اننا بحاجة الى ان نضيف للخبرات التي لدينا خبرات اخرى فالعدد لا يكفي لادارة شؤون أمانة عامة نحتاج الى خبرات زيادة ونحن الان نعمل على قدم وساق من اجل تنظيم العمل.

اعتقد بان لديك تحفظات على قانون البلدية 33/2016..؟

لدي تحفظات كثيرة منذ صدور القانون، وبطبيعة الحال لايوجد قانون يخرج الى العلن متكاملاً، وتحفظنا في البلدي ليس من اجل الهجوم على نصوص القانون فقط، علما اننا طرحنا اقتراحات للتعديل لاننا بحاجة لنصوص قابلة للتطبيق، والقانون يحتاج للتعديل وللافضل ويكون بشكل يتناسق مع طبيعة العمل.

كيف تجد عمل اللجان؟ وكيف تجد عمل لجنة الاصلاح والتطوير حاليا؟ هل تؤدي عملها كما في السابق..؟

اللجان مجتهدة في عملها حسب ما ألمسه من تحركات، اما فيما يتعلق بلجنة الاصلاح والتطوير، فالاخ حمود العنزي مجتهد في هذا الجانب حيث كانت في بداية المجلس ورشة عمل بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح والتفاصيل لدى حمود في هذا الجانب، وأنا اثق في كل الاعضاء لطرح ما يرونه مناسبا ووفق لجانهم حسب التخطيط والنهج الخاص لديهم، ومن المؤكد أن هناك مخططات ايجابية لدى كل رئيس لجنة واعضاء، وانا من الممكن ان اقدم وجهة نظر اذا طلب مني الرأي وداعم لعملهم.

ألا تعتقد ان هناك ابطاء في عمل بعض اللجان..؟

حسب ما أرى وفق الكشوفات التي تردني فإن هناك نشاطاً في اللجان، حيث ان المواضيع قليلة، فالاعضاء لم يقصروا في هذا الجانب، واحيانا بعض الامور قد تتعطل لعدم وجود رأي فني او قانوني او تضارب أراء في بعض المعاملات فتكون هناك نواقص، ومن الصعب ان تجد عملاً مثالياً لابد ان تأتي اشياء تعطل بعض العمل، ومن الطبيعي هذا العمل وفي بداية المجلس كانت هناك زحمة معاملات لكن حاليا قلت لوجود تنسيق مع الجهاز التنفيذي واصبحت الامور تسير بانتظام.

قمت بجولة مع الأعضاء لتفقد مبنى البلدي الجديد، وكان لك رأي في هذا الجانب بعد الجولة..؟

كان من المفترض ان يكون المبنى جاهزا في اكتوبر الماضي ومن ثم يناير وحاليا قالوا ابريل، وأنا أشك في موعد تسليم المبنى، خاصة انه شارف على الانتهاء، علما انه كان هناك تأخير في التنفيذ، ونحن نتعاطى مع الامر لحين الانتهاء، والاهم من ذلك مناقصة التأثيث وتجهيز المبنى، فالبلدي ليس مسؤولاً عن هذا الجانب، لان الملف بالكامل من اختصاصات الجهاز التنفيذي والادارات المعنية، ونطلب منها وديا ورسميا الاسراع من الانتهاء من التجهيزات الداخلية الخاصة للمبنى لانها تعتبر مشروعا اخر، فاذا المبنى انتهى كبناء وهيكل لن يفيدنا بشيء، لابد ان يكون متكاملا وجاهزا للعمل، وليس لدينا مانع بالاستعانة بدور الامانة لمساعدة البلدية في تقديم بعض النصائح ومتطلبات المجلس الضرورية، فلسنا جهة مختصة في موعد التسليم والتجهيز لكن نمد يد العون والرأي، فنحن محتاجون ان يكون لدينا مكان جديد حيث ان المكان الحالي لا يسعفنا ونحن واثقون في حرص البلدية والمسؤولين.

7 من عشرة

قلت في يوما ما أنك تمنح الجهاز التنفيذي سبعة من عشرة في أداء العمل..؟

وما زلت مصرا على هذه النسبة الى الان، والكمال لله وحده في كل الجوانب، حيث ان بعض الادارات في البلدية ممتازة وهناك ادارات دون الطموح، والنسبة التي اعطيتها كمثال، والمدير العام للبلدية احمد المنفوحي وضح هذا الشيء في بعض الجلسات ويقول لدي خلل في بعض الادارات، والنقد المباح والتقييم امر مستحق، فاذا اعطيت سبعة من الممكن بعد فترة تكون عشرة او ستة، وانا قيمت من واقع تجربة، حيث المعاملات تصلني واستنتج هذا الجانب، والتضارب في الاراء والتأخر في الاجابات، وهناك تطور في العمل لكن مازال دون الطموح.. دائما اذكر ان الجهاز التنفيذي والادارات الملحقة لمكتب الوزير والمراقبة والتفتيش تعتبر مكسب للبلدية والدولة، واتمنى ان تعطى الفرص لانهم سينهضون بالعمل واترك الامر لدى وزير البلدية والمدير العام في اعطاء الفرص للخبرات فهم اضافة، واتوقع ان الزيارات الميدانية المتكررة ستنهض بالعمل خاصة انك قد تجد طاقات شبابية من صغار الموظفين والاستماع اليهم، فالبلدية تحتاج لتقوية الرقابة ووضع استراتيجيات للتعامل مع هذه الرقابة، لان الدولة وفرت ميزانية بالملايين من اجل تطوير العمل، لكن اذا غابت الرقابة الفعلية لن نجد النتائج المرجوة وتدعيم الرقابة سينهض بالعمل البلدي بشكل عام.

أدلة وأسانيد

ألا تتضايق من تصريحات بعض الاعضاء الصحافية التي قد تكون مؤثرة على عمل البلدي..؟

تبقى وجهة النظر المسؤول عنها من قام بالتصريح وله الحرية المطلقة في ذلك، لكن لابد ان تكون هناك اعتبارات من حيث ان تكون التصريحات مدعمة باسانيد وادلة، ومن المفاهيم للقادة ان يكون لديه فن في التصريح ويكون في مكانه الصحيح، ويبقى العضو حر فيما يبديه بشرط ألا يكون مخالفا للقانون، اضف الى ذلك بأنني لا استطيع الحكم على النفسيات ولن أفتي في هذا الجانب، فالاشياء التي يجب ألا تقال لست مضطرا ان تقولها، اما اذا كنت تريد القول فهناك اجتماعات نستطيع تجاذب الاحاديث كيفما نشاء، والاعضاء لديهم الحرية في استخدام وسائل الاعلام المتاحة، واتمنى ألا نبحث عن الاستهلاك، فالبحث عن النتيجة افضل وبصفتي احترم واقدر كل وجهات النظر اذا تم نشرها، لكن القصد هل هو تصريح اعلامي ونقطة ام القصد هو تحري فائدة مرجوة يرجع الميزان للعضو نفسه ومع ذلك انا ديموقراطي والاعضاء لهم الحق يقولون ما يشاؤون بشرط عدم مخالفة القانون.

تتجه الدولة حاليا الى ميكنة الاجراءات، هل هذه الميزة متوافرة لديكم ام ان هناك سعي لطرح هذه الآلية؟

نسعى الى ميكنة جميع الاجراءات، استنادا لقرارات مجلس الوزراء، ولمصلحة العمل بشكل عام، لكن المعضلة التي تواجه البلدي هي الكادر البشري المشغل لهذه الآلية والخدمات، ونحن نسعى الى استقطابه، بالاضافة الى الميزانية، علما اننا وضعنا ميزانية تقديرية للسنة القادمة ونأمل الموافقة عليها وهي خمسة ملايين دينار من ضمنها الرواتب وكل ما يتعلق في البلدي بشرط ان تكون مستقلة من ضمن ميزانية البلدي وحسب نصوص القانون، والنية موجودة في الاتجاه للميكنة لاسيما ان الاساس الفكري موجود لكن نحتاج لنقطتين رئيستين الكادر البشري والكوادر المالية، خاصة انه تم البدء بالاستغناء عن طباعة جدول اعمال الجلسة واللجان والاستعاضة عنها ببرامج الـPDF، علما ان هذه ستوفر علينا طباعة اكثر من أربعة ملايين ورقة في السنة، بالاضافة لمكائن الاحبار والتصوير وصيانتها والكوادر البشرية التي تقوم بتشغيلها والمراسلين والصادر والوارد فتجد ان جيشاً كاملاً يعمل في تنسيق هذا العمل، تستطيع توفرها من خلال 15 جهازاً.

الحرس القديم

لكن هل تعتقد ان الحرس القديم المعتاد على طبيعة العمل الاقليمي ستقبل هذا الفكر؟

تعتبر خطوة اولى ومهمة ومن الطبيعي ان تتقبلها وقفزة كبيرة وستقلل من استنزاف المال العام وتقلل من استخدام الكوادر البشرية المشغلة وتستطيع الاستفادة من نشاطها اليومي في مكان اخر، والمنتوج النهائي اضافة للمال العام وتوفير واضافة على الكوادر البشرية في الامانة العامة للمجلس البلدي، ونتائجها جدا ايجابية ومثمرة مستقبلا.

ما رأيك في دراسة المخطط الهيكلي الرابع..؟

في المجلس البلدي ننتظر النسخة المعتمدة من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية، من اجل الاطلاع عليه مع الاعضاء ومعرفة الى اين التحرك ونتمنى ان تتم احالته للمجلس البلدي في اسرع وقت.. وحينها لكل حادث حديث.

كلمة للأعضاء؟

اشكرهم على تجاوبهم مع الرئاسة وزملائهم وكذلك مع الطرح المتوازن في البلدي، وحتى النقاشات الحادة بين الاعضاء فهي نتاج وحرص على المصلحة العامة في الدولة، وامامنا ثلاث سنوات ونصف السنة ستكون مليئة وزاخرة بالمشاريع وستحسب لهم هذه الانجازات.

