وطن النهار

أكد رئيس اللجان الحركية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. سالم الكندري، التزام الهيئة بالمعايير الدولية عند تقييم الاعاقة عن طريق اطباء متخصصين فضلا عن الاطلاع على التقرير الطبى وذلك لما يشمله من تشخيص للحالة وتاريخ المرض والفحص الاكلينيكي والفحوصات.

وقال الكندري في رده على بعض الاسئلة المتعلقة بذوي الاعاقة، ان بعض انواع معاناة الانسان من آلام الديسك تكون قابلة للعلاج والشفاء منه باستثناء بعض الحالات التي يتم تقييمها وفقا لمدى تأثير الديسك على الحبل الشوكي والأعصاب حيث إن بعضها قد يسبب ضعفا أو شللاً دائماً مع تأثير على الأداء الوظيفي اليومي للمريض.

واوضح ان من يقوم بتقييم الاعاقة وشدتها هم أطباء متخصصون بأمراض الجهاز الحركي والعضلي وغالبا ما يكونون من تخصص الطب الطبيعي والتأهيل أو من تخصص جراحة العظام، مشيرا الى ان التقييم الوظيفى للمتقدم بطلب الإعاقة يتم وفقا للمعايير العالمية ولمنظمة الصحة العالمية WHO.

وبين ان التقييم الوظيفي لأي شخص يتم بالرجوع والاطلاع على التقرير الطبى المقدم من المستشفى وذلك لما يشمله من تشخيص للحالة وتاريخ المرض والفحص الاكلينيكي والفحوصات، مستدركا «ولكن في بعض الأحيان لا يتم ذكر التفاصيل الدقيقة الضرورية اللازمة قبل تحديد رأي اللجنة (مثلا قوة بعض العضلات وبعض الوظائف الحياتية والأداء الوظيفي للمعاق وبعض الفحوصات الطبية كتخطيط الأعصاب وأي موانع طبية) وغيرها».

واضاف: ان «رأي الطبيب المعالج المذكور بالتقرير الطبي غير ملزم في حالة تقييم الإعاقة، باعتبار انه ملم بالأمراض وعلاجها بشكل خاص وهو ليس ملما بطرق تقييم الإعاقة وتأثيرها على الشخص لذلك دائما ما تتم مراجعة التقرير الحديث إضافة إلى إعادة أخذ تاريخ المرض والفحص الاكلينيكي ومراجعة الفحوصات وطلبها إن احتاج الأمر لتحديد الإعاقة.

وحول مرض الديسك وخشونة الفقرات، اكد الكندري انها من الأمور التي يعاني منها كثير من الناس وهي في مجملها قابلة للعلاج سواء بالعلاجات التحفظية (كالأدوية والعلاج الطبيعي والتمارين) أو بالعلاجات التداخلية (بالحقن ) أو بإجراء العمليات الجراحية، بينما تقييم الاعاقة يعتمد على مدى تأثير الديسك على الحبل الشوكي والأعصاب حيث ان بعضها قد يسبب ضعفا أو شللا دائما مع تأثير على الأداء الوظيفي اليومي للمريض مثل القدرات على المشي أو استخدام كرسي متحرك أو عدم التحكم فى البول أو البراز».

وفيما يتعلق بمشاكل خشونة الركب، قال ان هناك الكثير يعاني منها بحسب تفاوت شدتها وهي في مجملها قابلة للعلاج سواء بالعلاجات التحفظية (كالأدوية والعلاج الطبيعي والتمارين) أو بالعلاجات التداخلية (بالحقن) أو بالجراحة وتبديل المفصل، موضحا ان تقييم الاعاقة هنا يعتمد على مدى شدة الخشونة ودرجتها بالدرجة الأولى بعد ان استكمل المريض العلاجات المقررة له من قبل الأطباء وإن لم يستكمل يكون المانع لأسباب طبية.

واشار الى ان تقييم الاعاقة يعتمد على عدة أمور منها وجود تقرير طبي حديث، وإعادة أخذ تاريخ المرض من المريض نفسه، والفحص الاكلينيكي من قبل الطبيب باللجنة، وأما بخصوص الطلب من المريض داخل اللجنة القيام ببعض الأنشطة مثل الوقوف والمشي والجلوس فهو جزء مهم وأساس في أي تقييم للجهاز الحركي والعضلي ويتم من خلاله تقييم قوة العضلات والمفاصل.

