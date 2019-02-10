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العدواني: تحويل «الأحداث» إلى «الداخلية» غير مطروح


اكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون شيخة العدواني، ان موضوع تحويل «الأحداث» إلى وزارة الداخلية غير مطروح حاليا، مبينة ان «الداخلية ونيابة الأحداث» متواجدتان في دور الرعاية الخاصة بالأحداث وعلى متابعة دائمة مع «الشؤون». وقالت العدواني في تصريح للصحافيين، إن الوزارة تطمح لإنشاء مجمع متكامل لدور الرعاية يضم ادارات المسنين والحضانة العائلية يوفر من خلاله جميع الاحتياجات والضروريات الخاصة بالفئات المستهدفة. وأضاف أن المباني المتوفرة حاليا وما تحتويه من خدمات تحتاج المزيد من التطوير لتكون ملائمة للفئات المستهدفة من المستخدمين، لاسيما كبار السن والأطفال.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا ومتابعة مستمرة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن خدمات المركز الطبي الذي يواجه نقصا في الخدمات المقدمة والتي يستفيد منها نزلاء دور الرعاية لاسيما وأن إدارة المركز تتبع الهيئة لكن بشكل عام يجري متابعة ومعالجة وضع الجهاز حاليا. وذكرت أن «الشؤون» تسهم مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في تفعيل الشراكة المجتمعية وتقييم أداء بعض الجهات والاستفادة من خدماتهم المقدمة لنزلاء دور الرعاية حيث يمكن تعميم بعض التجارب الناجحة واشراكها في تقديم الخدمات مساندة مع الدولة.


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