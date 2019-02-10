وطن النهار

بدأ مؤتمر الكويت الثاني لأمراض صحة الرجل أعماله أمس السبت بالتعاون بين الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك التابع لوزارة الصحة الكويتية.

وقال مدير مركز صباح الأحمد للكلى الدكتور فوزي أبل لـ «كونا» على هامش الافتتاح إن المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف إلى مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بصحة الرجل والأمراض التي يتعرض لها.

وأضاف أن من أبرز تلك الأمراض الضعف الجنسي والذكورة وطرق علاجها الحديثة والتحديات التي تواجهها لافتا في السياق إلى أن عدد مراجعي المركز في عيادات أمراض الذكورة التخصصية خلال عام 2018 بلغ قرابة 1900 شخص.

وأضاف أن أكثر الأمراض شيوعا من خلال تلك المراجعات كان الضعف الجنسي والعقم وحالات انعدام الحيونات المنوية والدوالي وأمراض أخرى تتعلق بالصحة التناسلية. من جانبه، قال رئيس المؤتمر الدكتور دليم الهاجري: إن المؤتمر يتكون من أربعة محاور الأول يعنى بمناقشة طرق علاج أمراض الضعف الجنسي المعتمدة عبر محاضرات علمية للأطباء المهتمين بهذا المجال والمحور الثاني محاضرات علمية لمناقشة طرق علاج جديدة للضعف الجنسي منها الموجات التصادمية.

وأضاف الهاجري أن المحور الثالث يتضمن نقلا حيا ومباشرا لعمليات تركيب الأجهزة الداعمة لعلاج الضعف الجنسي المستعصي للرجل وأيضا نقلا حيا ومباشرا لعلاج حالات الضعف الجنسي باستخدام الموجات التصادمية.

وذكر أن المحور الرابع يشمل جلسات علمية لمناقشة علاج مرض القساح (Priapism) وهي حالة مؤلمة وطارئة بالنسبة إلى الصحة التناسلية للرجل وتحتاج إلى علاج سريع. وبين أن المؤتمر يتضمن 6 محاضرات وعمليات جراحية لثماني حالات ويشارك في فعاليات المؤتمر محاضرون أطباء من داخل الكويت وخارجها.

وعن الجديد الذي يحمله المؤتمر أفاد بأنه سيتم الإعلان عن تقنيات جديدة تتعلق بعلاج الموجات التصادمية للضعف الجنسي والجديد في علاج مرض القساح (Priapism) وتاثيره على الضعف الجنسي لدى الرجل. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر سيتم منحهم 8 نقاط تعليم طبي مستمر معتمدة من معهد الكويت للتخصصات الصحية. وكان المؤتمر الأول لصحة الرجل أقيم في فبراير العام الماضي وبحث آخر المستجدات الطبية المتعلقة بأمراض صحة الرجل كالضعف الجنسي وضعف الإنجاب والعقم ويندرج ضمن المؤتمرات والملتقيات العلمية التي تعنى بتطوير الخبرات الطبية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.

