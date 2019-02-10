وطن النهار

طالب الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي اكثر من 20 جهة حكومية بضرورة الالتزام بتقديم بياناتها بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تمهيدا للانتهاء من اعداد التقرير الطوعي الاول للكويت وعرضه في الأمم المتحدة في شهر يوليو المقبل.

واوضح المهدي خلال رئاسته اجتماع لجنة التنمية المستدامة والتي تضم اعضاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن ممثلين لجهات رقابية في الدولة بحضور الأمين العام المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل بالانابة احمد جاعد العنزي ومدير المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اقبال الطليحي.

وفي الوقت الذي شدد فيه المهدي على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبرى حيث التزمت الكويت ممثلة في صاحب السمو امير البلاد في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اشاد بعدد من الجهات الحكومية التي التزمت بتقديم بياناتها الدقيقة حول مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى ان من بين تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الكهرباء والماء والحرس الوطني وبنك الكويت المركزي وجامعة الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة وبنك الائتمان الكويتي والادارة العامة للاطفاء.

وأشار المهدي الى انه استمع خلال الاجتماع مع لجنة التنمية المستدامة الى الملاحظات على بعض الجهات الحكومية بشأن توفير البيانات المتعلقة بمؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تمهيدا للانتهاء من اعداد التقرير الطوعي للكويت حول أهداف التنمية المستدامة والمزمع تقديمه الى الامم المتحدة في شهر يوليو المقبل مشددا على أهمية دقة البيانات المقدمة من الجهات ومشيرا الى ان اللجنة تعتمد البيانات الواردة اليها من الادارة المركزية للاحصاء.

وذكر ان الاجتماع شهد تقديم عرض مرئي لمسودة التقرير الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة بحضور الجهات الحكومية بهدف أخذ ملاحظاتهم على التقرير وتدوين تلك الملاحظات ومن ثم تعديلها في مسودة التقرير حتى يخرج التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في أكمل صورة.

