وطن النهار

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة الدين ومواكبة التقدم والتطور العالمي في الوسائل والتقنيات.

وقال الشعلة بمناسبة انطلاق الإصدار الثاني لتطبيق مساجد الكويت للهواتف الذكية والذي يشرف عليه قطاع المساجد أن وزارة الأوقاف تحرص دائما على الارتقاء والتطوير والعطاء غير المحدود لخدمة رواد بيوت الله.

وأضاف الشعلة أن أكثر من 20 ألفاً قاموا باستخدام التطبيق منذ تدشينه، حيث يشمل اكثر من 1600 مسجد موزعين على محافظات الكويت، لافتا إلى أن هذا الرقم الكبير من المستخدمين يدل على نجاح فكرة التطبيق.

وبين الوزير الشعلة ان التطبيق يحتوي على مزايا كثيرة تخدم رواد بيوت الله منها: مواقع المساجد، ومعلومات كاملة عنها وعن مرافقها، ومواقيت الصلاة واتجاه القبلة، ومعلومات عن المساجد المغلقة للصيانة والبحث عن اسم الخطيب وتحديد المساجد التي تُقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء بالإضافة الى استقبال المقترحات وغيرها من الخدمات.

وأشار أن التطبيق يأتي تحقيقا لرؤية وزارة الاوقاف المتمثلة في الريادة عالميا في العمل الاسلامي ويُعد نقلة نوعية حازت على قبول وثقة وتقدير رواد المساجد وتركت انطباعا متميزا لديهم، جعلهم يتفاعلون مع التطبيق ويعبرون عن العديد من الرغبات والمقترحات عن طريق التواصل المباشر بفريق العمل أو عن طريق صفحة البلاغات في التطبيق ما كان دافعا لتطوير التطبيق ودعمه بالعديد من المزايا. وأشاد الشعلة بالفريق القائم على تطبيق مساجد الكويت وجميع من اسهم في انجاحه مثمنا ما يقدمونه من جهد لتطوير التطبيق بشكل مستمر.

