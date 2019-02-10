وطن النهار

تحت شعار (أحسن الحديث) وبرعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر تنطلق عصر اليوم الأحد التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القران الكريم وتجويده الثانية والعشرين للعام ????، في المسجد الكبير بدولة الكويت، بمشاركة 1835 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا للتصفيات النهائية من خلال الجهات المشاركة في المسابقة.

وبهذه المناسبة صرح نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بالأمانة العامة للأوقات منصور خالد الصقعبي رئيس اللجنة التحضيرية للمسابقة، بأن فعاليات مرحلة التصفيات النهائية ستبدأ بحفل الافتتاح الذي يقام اليوم في القاعة الغربية بالمسجد الكبير بعد المغرب مباشرة، برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية السيد فهد الشعلة، وبمشاركة العديد من المتسابقين والمتسابقات المؤهلين للتصفيات النهائية الذين يتنافسون في حفظ كتاب الله العظيم بالمسابقة العامة ومسابقة النشء والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك يومياً من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 3 إلى 9 مساء. ولفت الصقعبي إلى أن الأسبوع الأول سيكون مخصصاً للرجال، بينما الأسبوع الثاني مخصص للنساء كما جرت عليه العادة في المسابقة سنوياً، مثمناً جهود إدارة المسجد الكبير وتعاونهم المثمر في هذا المجال، وجهود جميع الجهات المشاركة في المسابقة الثانية والعشرين التي بلغت هذا العام (40) جهة خيرية ورسمية، بمختلف شرائح وفئات المسابقة ذكوراً وإناثاً، مشيراً إلى أن شرائح التنافس في المسابقة العامة هي: فئة ثلاثين جزءا وعشرين وعشرة وخمسة أجزاء، وفي مسابقة النشء والشباب فئة أربعة أجزاء وثلاثة واثنين وفئة جزء واحد على اختلاف مراحلهم، مع وجود شرائح أخرى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

