وطن النهار

احتفل معهد تدريب قوات الحرس الوطني بتخريج دورة المستجدين الأغرار التي تضمنت مواد أمنية وإدارية وتدريبات عملية على الرماية وفنون القتال، وتمارين لرفع اللياقة البدنية.وألقى مدير المعهد العقيد صالح غنيم مطيران كلمة نقل خلالها إلى الخريجين تهاني القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، مشيدا بادائهم المشرف خلال مراحل التدريب واستيعابهم لجميع النواحي النظرية والعملية بما يؤهلهم للانضمام للعمل العسكري واداء واجبهم تجاه وطنهم بكل كفاءة واقتدار. وقال إن نجاح الخريجين في الدورة جاء حصيلة عمل دؤوب لعدة أشهر انطلاقا من الحرص الدائم للحرس الوطني عبر وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» على تدريب المنتسبين بالشكل الأفضل وتزويدهم بأرقى ما توصل إليه العلم العسكري في مجالات التدريب. وأوصى العقيد مطيران الخريجين بمتابعة التدريب للحفاظ على الجاهزية التامة والكفاءة العالية ليكونوا مع زملائهم في الحرس الوطني العين الساهرة على أمن وسلامة الوطن وأمان المواطن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الامين.

