وطن النهار

واصلت ادارة شؤون الانتخابات استقبالها لمرشحي الانتخابات التكميلية للدائرتين الثانية والثالثة 2019 حيث تقدم للترشح اربعة مرشحين اثنان منهم في الدائرة الثانية والاخرون بالدائرة الثالثة ليصبح العدد الاجمالي للمرشحين 16 مرشحاً.

من جانبه اكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية 2019 انور مساعد الطبطبائي على ان هذه الانتخابات جاءت بظروف استثنائية لاسيما وانها تاتي بعد اسقاط عضوية نواب ما يشكل سابقة برلمانية.

واضاف الطبطبائي ان حركة الاصلاح ومحاربة الفساد عبارة عن قافلة تسير دون ان تتوقف حتى وان ترجل احد فرسانها فهناك من يقوم بدوره، منوها ان التوقف لتصحيح المسار امر محمود.

وتابع قائلا ان دعم القوانين والمقترحات التي تحافظ على مقدرات البلد وتحارب الفساد وتحمي حقوق المواطنين من اهم اولوياتي في ظل ظهور مشاكل عدة مثل تضخم الحسابات ما يؤكد استمرار العبث والفساد وشراء الذمم من خلال المال السياسي الذي شوه العمل البرلماني، يذكر ان المرشح انور الطبطبائي هو شقيق النائب السابق وليد الطبطبائي.

من جهته قال مرشح الدائرة الثانية الدكتور صلاح الفضلي ان ظهور مشاكل كثيرة بالمجتمع الكويتي دفعته للشعور بالاحباط خاصة الاوضاع التعليمية والصحية والخدمات، مبينا ان وضع الطرق بالكويت بات يمثل حالة (جرب) جراء سوء الطرق وتطاير الحصى فيها.

ولفت الفضلي الى ان مشكلة البدون تحتاج الى حل حاسم وانساني سريع في ظل الاوضاع التي يعيشونها، منوها اننا في مواجهة فضيحة جديدة ظهرت بايداعات جديدة من المال السياسي لشراء الذمم وافساد للعملية السياسية بأكملها.

واوضح الفضلي ان البلد تراجعت كثيرا في السنوات الاربعة الماضية في مجال الحريات ما اوجد لدينا كماً كبيراً من اللاجئين السياسيين وقضايا كثيرة على المغردين، مشيرا الى ان هذه المشاكل بحاجة الى رؤيا وطنية وتضافر للجهود من جميع الاطراف لنحقق طموح شعب الكويت.

بدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية د.خالد العنزي، على ان برنامجه الانتخابي يتضمن الكثير من القضايا والملفات التي سيعمل جاهدا في حال وصوله الى البرلمان الى العمل على تنفيذها.

وشدد على ضرورة تحسين الخدمات وتطورها بالشكل المناسب، لافتا الى ضرورة طي صفحة المحكومين والمغردين وذلك عن طريق صاحب السمو أمير الانسانية.

وقال العنزي ان هناك قضايا شعبوية سيكون من اول المدافعين عنها في حال وصوله الى البرلمان، داعيا الى ايجاد حل عادل ومناسب لقضية المقترضين، وقضيتهم تعتبر من القضايا المهمة.

وبين العنزي ان هناك قوانين يجب ان تلغى منها مقيدة للحريات ويوجد بها بعض العيوب، مطالبا بالغاء قانون الجرائم الالكترونية لانه مقيد للحريات.

واكد ضرورة وجود مواءمة سياسية بحيث لا تطغى الاداة الرقابية على الاداة التشريعية بمجلس الأمة، مشيرا الى انه سيضع مصلحة الكويت نصب عينية وسيعمل على خدمة المواطن بالشكل المطلوب.

من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة محمد طلال السعيد ان من اكبر الهموم التي تواجه الشباب في الوقت الحالي هي الحريات في ظل قوانين الاعلام الحالية مثل المرئي والمسموع او الاعلام الالكتروني والتي قد تحاكم من خلالها ويزج بك في السجن بسبب تغريدة واحدة تجاه انتقاد او وجهة نظر شخصية سواء لبلد مجاور او شقيق او حتى شخصية عامة.

واضاف السعيد ان مايحزن في الامر ان نكون في عام 2019 وحرياتنا مكبوتة اكثر منها قبل 10 أعوام، موضحا ان الفترة المتبقية من عمر المجلس كافية للمرشحين باداء دورهم وتقديم افكار ورؤى من خلال المقترحات والقوانين.

وكان يوم الجمعة الماضي وهو الثاني من فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة الكويتي في الدائرتين الثانية والثالثة والمقررة في 16 مارس المقبل تقديم ثلاثة طلبات ترشح.

وتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات مرشح واحد بطلب ترشحه في الدائرة الثانية في حين تقدم مرشحان اثنان بطلبي ترشحهما في الدائرة الثالثة وبذلك يصبح إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الترشح منذ فتح الباب يوم الخميس الماضي 12 مرشحا بينهم مرشحة واحدة.

