دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من النصب و الاحتيال على مقيم عراقي بمبلغ 49 الف دينار بعدما اوهمه بدخوله معه شريكا بمشروع تجاري بشرط ان يقوم بتسديد قرض المتهم.

وتتلخص الواقعة أن المتهم دلس على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته بطريق الاحتيال بأن أوهمه بعزمه على الدخول معه شريكا في مشروع تجاري بعد ان يقوم المجني عليه بتسديد مبلغ القرض المدين به المتهم لأحد البنوك المحلية، الا انه بعد تسديد المجني عليه لقرض المتهم تخلف الاخير عن التزامه فتمكن بهذه الوسيلة من حمل المجني عليه على تسديد قرض و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحضر المحامي زيد الخباز مع المتهم و دفع بانتفاء التهم المسندة الى موكله فضلا عن انكار موكله منذ فجر التحقيقات لما اسند اليه، مؤكدا أن الاوراق قد خلت من ثمة وسيلة احتيالية، مطالبا ببراءة موكله مما اسند اليه.

