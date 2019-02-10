دفتر أحوال

استطاع رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بعد انتشار لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام عدد من الأشخاص من جاليات آسيوية بلعب القمار وتعاطي المسكرات في احدى الساحات الترابية في منطقة المهبولة من القاء القبض على 27 وافدا من الجنسية الاسيوية.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني بان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية قاموا مساء أمس بتكثيف البحث وبالتعاون مع مخفر شرطة الفنطاس بتسيير دوريات أمنية لرصد الأشخاص الذين يلعبون القمار ويتعاطون المسكرات في منطقة المهبولة حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط 3 أشخاص يلعبون القمار في ساحات ترابية بمنطقة المهبولة محاطة بعدد كبير من الاشجار التي تشكل ساتراً كثيفاً يحجب رؤيتهم.

كما يمنع المركبات الدخول لها لوجود ساتر ترابي محيط بها، وباستمرار الحملة الامنية لرجال المباحث تم ضبط 14 شخصا من جنسيات آسيوية منهم عدد من الأشخاص ممن ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واسفرت الحملة عن ضبط مدير لعبة القمار وبائع المشروبات الكحولية وعدد 12 آسيوياً آخرين يمارسون لعب القمار حول طاولة اللعب وبعد عملية الضبط تمت ازالة الطاولات والمخلفات من المكان بواسطة بلدية الاحمدي.

وعليه تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات التحقيق اللازم بحقهم تمهيدا لابعادهم من البلاد. واكد المصدر الى ان قطاع الأمن الجنائي مستمر في حملاته على جميع مناطق البلاد لبسط مظلة الأمن والأمان لافتة أنه سيتم فرز دوريات لمراقبة المكان ومنع مثل هذه التجاوزات على القانون.

