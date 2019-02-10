دفتر أحوال

في اطار استراتيجية الادارة العامة للمرور للضبط المروري وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. نفذ رجال إدارتي مرور محافظتي الأحمدي والجهراء حملة مرورية مفاجئة على منطقة امغرة بعد رصد ارض صناعية تم تخصيصها لاصلاح المركبات الرياضية التي يستخدمها بعض المخالفين في أعمال الاستهتار والرعونة ومخالفة قانون المرور بشكل يومي ، كما تم ضبط بعض مخالفي الاقامة الذين يقومون باصلاحها بشكل غير قانوني.

وأوضحت الادارة أن هذا الكراج يعتبر من أكبر الكراجات المتخصص لاصلاح هذا النوع من المركبات «السبورت» بطرق غير قانونية وغير مرخصه، وتمت مداهمة القسيمة والعثور على عدد ما يقارب 18 مركبة مخالفة لقوانين المرور تحمل بعضها لوحات خليجية وبدون لوحات ولوحات مزورة كما تم ضبط مقيم ميكانيكي سيارات لا يحمل أي اثباتات وتمت احالته الى جهة الاختصاص كما تمت احالة جميع المركبات الى حجز المرور وذلك لاستكمال الاجراءات واخذ كل البيانات من أرقام الشاصي لاستخرج بيانات الأشخاص التي تعود اليهم المركبات.

