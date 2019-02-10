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السيطرة على حريق منزل مواطن في الأندلس


اخمد رجال الاطفاء مساء اول من امس حريقاً اندلع في منزل مواطن في منطقة الاندلس دون حدوث اصابات. وكان بلاغ ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في احد المنازل بمنطقة الاندلس، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي الصليبخات والفروانية لموقع البلاغ حيث تبين بان النار اندلعت في منزل مواطن، فتم على الفور اخلاؤه من السكن ومن ثم مكافحة النار واخمادها حتى لا تمدد الى المنازل المجاورة. استمرت عملية اخماد النار ساعتين استطاعوا خلالها محاصرتها واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.


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