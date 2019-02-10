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أول النهار

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الغانم يشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية


وصل إلى القاهرة أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لحضور اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بناء على دعوة من رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي.
وكان في وداع الغانم لدى مغادرته جنيف مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم واركان المندوبية.
وشارك الغانم في جنيف في الاجتماع الاول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.
وكان رئيس مجلس الامة اجتمع في جنيف الى رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سلوريس وذلك على هامش مشاركته كممثل للمجموعة العربية في الاجتماع الاول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.
وبحث الاجتماع سبل تنسيق المواقف إزاء الملفات التي ستبحث في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات واهم البنود التي ستطرح في جدول اعمال المؤتمر.
وزار الغانم مقر المندوبية الكويتية الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حيث كان في استقباله السفير جمال الغنيم واركان المندوبية. واثنى خلال زيارته على الجهد الكبير المبذول من قبل السفير الغنيم وطاقم المندوبية من خلال متابعتهم وحضورهم وتفاعلهم الدائم والمستمر مع جميع انشطة المنظمات الدولية في جنيف. وحضر رئيس المجلس الاجتماع الاول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات وبحث عددا كبيرا من الموضوعات الرئيسة المزمع وضعها على جدول اعمال المؤتمر.
واضاف في تصريح صحافي عقب اختتام الجلسة المسائية للاجتماع «انتهينا من الجلستين الصباحة والمسائية للجنة التحضيرية للاجتماع الخامس لرؤساء البرلمانات في العالم وكانت الجلستان عبارة عن عصف ذهني حول الكثير من الموضوعات المهمة بحضور عدد كبير من الرؤساء من اكثر من 25 دولة».


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