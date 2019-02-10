أول النهار

اجتمع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها على جميع المستويات وفي مختلف المجالات. كما تم التباحث والتنسيق في عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عن مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. كما اجتمع الشيخ صباح الخالد مع مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية جون بولتن وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى.

تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. حضر الاجتماع سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

