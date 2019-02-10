أول النهار

برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أطلقت المحافظة إحدى فعاليات احتفالاتها بالأعياد الوطنية تحت عنوان «كويت ماركت» وذلك في حديقة الحيوان بالعمرية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة بالمحافظة والدبلوماسيين، ووسط جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وبهذه المناسبة أكد الحمود أهمية هذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا بتضحيات الآباء والأجداد وتضافر جهود الشعب الكويتي في تسطير التلاحم والكفاح لدحر العدوان وتحرير الكويت.

وأضاف أنه في كل عام من شهر فبراير تتجدد الذكرى السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير، لتعود وتذكرنا ببهجة الحرية وتجدد ولاءنا وحبنا لوطننا الغالي إلى جانب ذكرى مرور 13 عاما على تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم وجميعها مناسبات وطنية محفورة في قلب كل كويتي تمر علينا ذكراها كل عام فتجدد العهد وتشحذ الهمم وتغذي الشعور الوطني وحب هذا البلد المعطاء.

وشدد الحمود على ضرورة استغلال هذه المناسبات العزيزة ليس فقط في التعبير بالفرح والاحتفال، بل بالعمل الجاد والمخلص بما يعود بالنفع على البلد وأهله،

الجدير بالذكر أن الاحتفال تتضمن العديد من الفعاليات الوطنية، لاسيما مشاركة عدد كبير من السفارات بعروض فنية فلكلورية، فضلا عن مشاركة الفرق التطوعية الكويتية وأصحاب المشاريع الصغيرة.

