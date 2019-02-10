أول النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تركيب إعلانات (الموبي ) لحملتها الإعلامية الخاصة باحتفالات دولة الكويت باعيادها الوطنية المتمثلة في عيد الاستقلال الـ58 والذكرى الــ28 لعيد التحرير تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد تحت شعار (احتفل برقي) والتي تهدف إلى توعية المواطنين و المقيمين بالمساهمة في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والساحات التي تشهد إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات الوطنية والمحافظة على الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء إلى جانب احترام حرية الآخرين خلال تلك الاحتفالات . وقال مدير إدارة العلاقات العامة عبدالمحسن أبا الخيل في تصريح صحافي: إن بلدية الكويت قامت بالمساهمة في الحملات التوعية التي تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية النظافة والمحافظة على الممتلكات العامة لنقل صورة عن رقي احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية كاشفا عن تركيب 157 إعلان (موبي ) في جميع المحافظات فضلا عن تزيين الشوارع والميادين والجسور بتركيب سبعة آلاف علم لتلك الحملة.

وأوضح أبا الخيل بإن الإعلانات التوعوية في المحافظات الستة تم توزيعها وفقا للمساحة الجغرافية لكل محافظة، مبينا بإنه قد تم تركيب عدد 42 إعلاناً في محافظة العاصمة، 25 إعلاناً في محافظة الفروانية، 20 إعلاناً في محافظة حولي، 16 إعلاناً في محافظة الجهراء، 32 إعلاناً في محافظة الأحمدي و 22 إعلاناً بمحافظة مبارك الكبير.

وأضاف بأن بلدية الكويت تسخر جميع إمكانياتها للارتقاء بمستوى النظافة داعيا المواطنين والمقيمين التعاون مع الاجهزة الرقابية بالبلدية من خلال السلوك الحضاري بالمحافظة على نظافة الشوارع والمنشآت العامة والأماكن التي ستشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات مناشدا الجميع بنقل صورة حضارية لدولة الكويت.

