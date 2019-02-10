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نواب المعارضة يتجهون نحو مساءلة الوزراء لتلميع أنفسهم أمام ناخبيهم

استجوابات بالجملة لتفكيك الحكومة


أفصحت مصادر برلمانية عن أن مجلس الأمة سيدخل مرحلة من الاستجوابات المكثفة خلال الأيام المقبلة، لان نواب ما يسمى بالمعارضة سيعمدون الى المساءلات السياسية ارضاء لقواعدهم الانتخابية، بعد الفشل في انجاز وعودهم وتمرير أجنداتهم التي أعلنوا عنها، عطفا على قلة التشريعات التي اقرها مجلس الأمة.
وكشفت المصادر ان التوجه الآن يدور حول مساءلة وزيري التربية والتجارة وانه سيقوم بهذه المهمة أكثر من نائب، حيث تتجه الأنظار الى النواب مبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي السبيعي الذين يمكن أن ينضم اليهم آخرون، حيث مازالت المشاورات جارية ولم يتم البت النهائي بهذا الموضوع. ولفتت الى ان أحد النواب أشار على آخرين بتغيير التكتيك من استجواب رئيس الحكومة الى استجواب وزرائه بغية تفكيك التماسك الحكومي واضعاف الفريق الوزاري الحالي.
من جانب آخر، كشف مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني عن أن تأكيدات وردت الى ديوان المحاسبة تخالف ما أدلت به الحكومة أخيراً بشأن تطاير الحصى، مؤكدا اصراره على متابعة هذا الملف واستخدام الأدوات الدستورية في حال المماطلة في معالجة الموضوع وحسمه أو عدم معاقبة كل متسبب أو متراخٍ. وأشار الى أن تأكيدات الديوان انصبت على وجود عيوب في الخلطة الأسفلتية، مؤكدا عدم وجود مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا لوزارة الاشغال.
واستطرد بقوله: ان ملاحظات الديوان امتدت الى عدم كفاءة وزارة الاشغال في صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة، وضعف الجانب الاشرافي على عقود صيانة الطرق، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الاعمال، اضافة الى تقادم مواصفات الوزارة الخاصة بالطرق.
وقال العدساني: على وزيرة الأشغال وجميع المسؤولين عن قضية تطاير الحصى ومشاريع الطرق السعي والحرص على حل هذه القضية حلا جذريا لا مؤقتا.
وكانت لجنة الميزانيات ناقشت قضية تطاير الحصى وسوء الطرق والبنية التحتية مع وزيرة الأشغال والمسؤولين بالوزارة وما يعاني منها المواطنون والمقيمون بسبب تلك القضية.


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