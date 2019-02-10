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أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أهمية زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى المملكة الاردنية الهاشمية غداً الاثنين. وأكد الجارالله لـ النهار أن الاردن شريك استراتيجي ودولة شقيقة للكويت ولفت الى ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن مناقشة القضايا الاقليمية والامور المتعلقة بالدعم والمساعدات في ظل ما يعانيه الاردن الآن والتي تأتي وفق قرارات اجتماع مكة باعتبار الاردن شريكاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون.

ومن جانب آخر اشاد الجارالله بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بنظيره الاميركي بومبيو وبمستشار الأمن القومي جون بولتون وذلك على هامش مشاركة الخالد في مؤتمر دول التحالف لمحاربة داعش، نافيا في ذات الوقت ان يكون الجانب الاميركي قد حدد موعداً لزيارة بومبيو الى الكويت لحضور الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي اجلت بسبب وفاة احد اقارب الوزير بومبيو اثناء جولته الى الشرق الاوسط في وقت سابق مؤكدا الجارالله ان الاتصالات جارية بين الجانبين لتحديد موعد اللقاء.