الأولى

أوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة سليمان البصيري ان تقرير الديوان الذي اعده عقب فحصه حسابات وسجلات الجهات المشمولة برقابته عن السنة المالية 2017/2018 اوصى بدعم وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة لمن يثبت تقصيره او إلحاقه الضرر بالأموال العامة، واعداد جدول زمني متكامل لإنجاز المشاريع المدرجة كافة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وبين أن الديوان أوصى في اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أنس الصالح وبحضور وزير المالية د. نايف الحجرف وضم وزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل بوضع آلية واضحة وثابتة لكيفية استغلال أملاك الدولة العقارية من شأنها منع استمرار الهدر المرتبط باختيار المستثمرين وتحصيل مقابل الانتفاع واعتبار نتائج دراسة الديوان عن تداخل الاختصاصات بين الهياكل التنظيمية وعدم تفعيل بعض الجهات المنشأة حديثا أساسا للاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وقال إن الديوان أوصى كذلك بضرورة تفعيل إجراءات تحصيل وتسوية مستحقات الديون المستحقة للحكومة، وتوجيه الجهات الحكومية بشأن تعاملها مع رقابة ديوان المحاسبة المسبقة الى ضرورة التقيد بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6 لسنة 2018) عند عرض موضوعاتها لأخذ الموافقة المسبقة بشأنها. وجدد التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية، مشيرا الى ارتباط المخاطر المؤسسية بقيام الجهات العامة بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية،وإلى أهمية تبني آليات الحوكمة وممارستها في القطاعات المختلفة نظرا لدورها في السيطرة على المخاطر المؤسسية والوقاية من حدوثها أو التقليل من أثرها حال وقوعها