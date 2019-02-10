الأولى

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي الخامس لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا الذي يستضيفه النادي الدولي الكويتي للسيارات KT، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات فيا وسط مشاركة واسعة من الدول الأعضاء. (طالع ص22-19)

ويقام المؤتمر برعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، في فندق كراون بلازا لمدة 3 أيام ويختتم أعماله غداً الاثنين بحضور الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ونائبه الإماراتي د. محمد بن سليم، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي، كما حضره رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة والرئيس الفخري للنادي الدولي الكويتي للسيارات السيد جواد بوخمسين، ورئيس نادي باسل الصباح لسباقات السيارات والدراجات الشيخ علي الفواز. وافتتح تود الذي وصل البلاد صباح أمس المؤتمر خلال اجتماع الكونغرس للدول الأعضاء في المينا بحضور رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات الأمير خالد بن سلطان وجميع أعضاء الوفود المشاركة. وأبدى تود سعادته بحضوره إلى الكويت للمرة الثانية، كاشفاً عن نيته عقد العديد من اللقاءات خلال اليومين القادمين. كما وجه تود الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين على ما يبذله النادي من جهود تحت إدارته في سبيل تعزيز هذه الرياضة في الكويت والنهوض بها.

من جهته، أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم بدور النادي الكويتي الدولي للسيارات وحرصه على استضافة المؤتمر للمرة الثانية، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس النادي د. عماد بوخمسين.

بدوره رحب د. عماد بوخمسين بالمشاركين في المؤتمر خاصا بالذكر رئيس الاتحاد الدولي جان تود، ممتنا له على حضوره واختياره الكويت لاستضافة المؤتمر للمرة الثانية.

وقال بوخمسين: كنا سباقين في تنظيم انشطة رياضة السيارات في الاقليم. فقد اخذنا على عاتقنا بذل الغالي والنفيس لدعم محبي رياضة السيارات.. كما نشكر الاتحاد الدولي على دعمه وتطويره لهذه الرياضة عن طريق تواجد ممثليه في السباقات والفعاليات المختلفة وعن طريق الابحاث التي يرعاها والتي جعلت هذه الرياضة اكثر امانا.

وتابع قائلاً: جهود الاتحاد الدولي في دعم هذه الرياضة وتطويرها واضحة كما ان له جهودا لا تقل اهمية في مجال السلامة المرورية وهي جهود اثمرت واسهمت في نشر التوعية المرورية عالميا باعتراف اكبر المنظمات الدولية.. بدليل اختيار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود لمهمة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للسلامة المرورية.

واكمل: نحن نعمل جميعا لتطوير رياضة السيارات في اقليمنا. وننسق لوضع الخطط والحلول لحل العقبات التي تواجه الرياضة، ونعمل سويا لتحقيق اهدافنا من اجل تطوير رياضة السيارات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا