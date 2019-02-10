الأولى

ارتفع إنفاق الكويتيين والمقيمين بواقع ملياري دينار تقريباً خلال العام 2018 والذي بلغ إجمالاً 23.8 مليار دينار، مقارنة بـ 22 مليار دينار أنفقت خلال العام 2017. (طالع ص09)

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي اطلعت عليها النهار أن قيم معاملات البطاقات الاستهلاكية في الداخل والخارج على مستوى نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي لكل من الكويتيين والمقيمين في 2018 بلغ 11.4 ملياراً مقابل 10 مليارات دينار في 2017. ووفق البيانات فقد بلغ صرف أجهزة السحب الآلي 12.3 ملياراً مقابل 12 ملياراً في 2017 بزيادة قدرها 300 مليوناً. وتوضح تلك الزيادة أن لا أزمة سيولة لدى المواطنين والمقيمين حيث تتنامى معدلات الإنفاق. وتأتي الزيادة في معدلات الانفاق لعدة عوامل أولها ما شهدته رواتب وأجور موظفي الدولة من ارتفاعات خلال 2018 ، بالإضافة إلى التعيينات الجديدة التي شهدتها بعض قطاعات ومؤسسات الدولة خلال تلك الفترة وهو الأمر الذي انعكس ايجاباً على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى تعزيز قدرة قطاع التجزئة بشكل خاص والذي يعد وقود الدفع للنمو الاقتصادي.

