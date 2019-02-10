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رغبات صينية وأميركية للعمل في هياكل السيارات والبطاريات والمعادن

مشعل الجابر: نخطط لاستقطاب 50 مليار دولار عبر تنمية المشاريع وجلب المستثمر الأجنبي


كشف مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر الصباح، عن وجود رغبة من شركات اميركية وصينية للاستثمار في قطاع الصناعات منها صناعة هياكل السيارات والبطاريات وصناعة المعادن والصناعات التكنولوجية، مبيناً ان هيئة تشجيع الاستثمار أبدت ترحيبها بالشركات والتي يمكن أن تنفذ مشاريع تصل الى نحو 1.5 ملياردينار. (طالع ص09)
وذكر الجابر في تصريحات لـ النهار ان هيئة الاستثمار المباشر ماضية في تطوير أساليب التسويق العالمي، مضيفاً ان الهيئة تقوم حالياً بالاعداد بشكل مستمر من اجل تنمية المشاريع وجذب المستثمرين للسوق الكويتي، لافتاً الى ان الهيئة حريصة على مواصلة تطوير ادواتها في عرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالكويت لتحفيز كبار الشركات العالمية لدخول السوق الكويتي. وبين الجابر ان الكويت تستهدف استقطاب 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة في ضوء خطط الدولة للتنمية المستدامة وصولا الى عام 2035. وذكر الجابر ان خطط الهيئة تهدف الى دعم رؤية الكويت الاقتصادية 2035 والتي تسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة حيث تتجه الكويت الى تعزيز قاعدة التكامل بشكل كبير مع الأسواق العالمية من خلال ما يربو على 100 اتفاق ثنائي واقليمي تعتبر الكويت احد اطرافه.
من جهة أخرى، افادت مصادر مطلعة لـالنهار بان الهيئة العامة للصناعة قاربت على الانتهاء من وضع الاستراتيجية الخاصة بانشاء 4 مدن صناعية ذكية للبدء في تنفيذها بالمرحلة المقبلة، مضيفة ان تلك المدن تتضمن الشدادية الصناعية ومدينة التعليم ومجمع الحديد والصلب والمدينة الاقتصادية الصناعية، ما سيرفع من قيمة الصادرات الكويتية الصناعية لنحو 4.6 مليارات دينار وتوفير نحو 25 ألف فرصة عمل وظيفية بالقطاع الصناعي من اجل احداث قفزة صناعية


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