الأولى

أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون شيخة العدواني، ان تحويل «الأحداث» إلى وزارة الداخلية غير مطروح حاليا، مبينة ان الداخلية ونيابة الأحداث متواجدتان في دور الرعاية الخاصة بالأحداث وعلى متابعة دائمة بشأنهم مع «الشؤون». وقالت في تصريح للصحافيين، إن الوزارة تطمح لإنشاء مجمع متكامل لدور الرعاية يضم ادارات المسنين والحضانة العائلية ويوفر جميع الاحتياجات والضروريات الخاصة بالفئات المستهدفة.

وأضاف أن المباني المتوافرة حاليا تحتاج الى المزيد من التطوير لتكون ملائمة لمستخدميها ولاسيما كبار السن والأطفال، مشيرة الى أن هناك تنسيقا ومتابعة مع هيئة ذوي الإعاقة بشأن خدمات المركز الطبي الذي يواجه نقصا في الخدمات لنزلاء دور الرعاية