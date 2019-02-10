الأولى

طالب الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي اكثر من 20 جهة حكومية بتقديم بياناتها بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تمهيدا للانتهاء من اعداد التقرير الاول وعرضه في الأمم المتحدة خلال يوليو المقبل. وشدد خلال رئاسته اجتماع لجنة التنمية المستدامة على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبيرة، مشيدا بعدد من الجهات الحكومية التي التزمت بتقديم بياناتها الدقيقة. وقال ان من بين تلك الجهات وزارات الدفاع والعدل و الكهرباء والماء والحرس الوطني والبنك المركزي وجامعة الكويت وهيئة القوى العاملة وبنك الائتمان والادارة العامة للاطفاء