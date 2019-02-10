مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون خلال 2018 اقترب من مستوى 24 مليار دينار بالغة 23.8 ملياراً بزيادة قدرها مليارا دينار عن عام 2017 والذي بلغ فيه حجم الانفاق 22 ملياراً.

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة عن شهر ديسمبر 2018 لقيم معاملات البطاقات الاستهلاكية في الداخل والخارج على مستوى نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي لكل من الكويتيين والمقيمين، فقد بلغ حجم ما تم صرفه في نقاط البيع خلال 2018 حوالي 11.4 ملياراً مقابل 10 مليارات دينار في 2017.

ووفق البيانات الرسمية فقد بلغ صرف أجهزة السحب الآلي 12.3 ملياراً مقابل 12 ملياراً في 2017 بزيادة قدرها 300 مليون. وقد بلغ إنفاق الكويتيين والمقيمين في الداخل والخارج 5.97 مليارات دينار وفقاً لبيانات الكويت المركزي الصادرة عن شهر ديسمبر 2018 موزعة على البطاقات الائتمانية في الداخل والخارج. ووفقاً للبيانات الصادرة فإن قيم معاملات أجهزة نقاط البيع ستصل إلى 2.85 مليار دينار، فيما تصل أجهزة السحب الآلي 3.11 مليارات دينار لتصل 5.97 مليارات دينار. ووفق البيانات ربع السنوية الصادرة عن إحصائية بنك الكويت المركزي، فقد بلغ مجموع ما تم انفاقه خلال 2018 بناء على قيم المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 23.8 مليار دينار، موزعة على الربع الأول من يناير إلى مارس بواقع 5.7 مليارات ومن أبريل إلى يونيو بواقع 6.17 مليارات ومن يوليو إلى سبتمبر بواقع 5.99 مليارات ومن أكتوبر إلى ديسمبر بواقع 5.97 مليارات دينار. وتأتي الزيادة في معدلات الانفاق لعدة عوامل أولها ما شهدته رواتب وأجور موظفي الدولة من ارتفاعات خلال 2018، بالإضافة إلى التعيينات الجديدة التي شهدتها بعض قطاعات ومؤسسات الدولة خلال تلك الفترة وهو الأمر الذي انعكس ايجاباً على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى تعزيز قدرة قطاع التجزئة بشكل خاص والذي يعد وقود الدفع للنمو الاقتصادي.

