مال وأعمال

تراجعت مديونية شركات الاستثمار خلال 2018 بواقع 197 مليوناً لتستقر عند مستوى يقترب من 3 مليارات دينار بالغة 2.99 مليار بنهاية ديسمبر مقابل 3.192 مليارات في يناير 2018.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية ديسمبر، فقد بلغت مطلوبات الشركات الاستثمارية التقليدية للبنوك حوالي 525 مليون دينار مقابل 699 مليوناً بنهاية يناير بتراجع قدره 173 مليون دينار.

وشكلت نسبة تراجع مديونية الشركات الاستثمارية التقليدية قرابة 88.2 في المئة من إجمالي التراجع الذي شهدته تلك المديونية خلال 2018.

وتسعى الشركات الاستثمارية للمساهمة في المشروعات التنموية التي أقرتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على ايراداتها التشغيلية بعيداً عن الإيرادات الغير تشغيلية خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الشركات الاستثمارية وفى ديسمبر عام 2018، بلغ عدد شركات الاستثمار والخدمات المالية 73 شركة، والتي بلغت أصولها المدارة حوالي 19.9 مليار دينار وفقا لإحصائيات بنك الكويت المركزي، منها 27 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. كما يعد قطاع الاستثمار ثاني أكبر قطاع في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأسماله بعد قطاع البنوك، فيما يعد ثالث أكبر قطاع بعد النفط والصناعات التحويلية بالإضافة إلى البنوك من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

