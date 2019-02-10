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الهجرة العكسية تُهدد العاملين في «عمليات الخفجي»

علي حامد
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الأحد 10 فبراير 2019

أكدت مصادر نفطية لـ«النهار» أن مشروع أزمة تلوح في الأفق ستؤدي إلى هجرة عكسية للعمالة بسبب تطبيق نظام البصمة على العاملين في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي. وأشارت إلى أن هناك رفضاً تاماً من قبل العاملين في المنطقة المقسومة بسبب الأضرار التي لحقت بهم، والتي قد تؤدي إلى حرمانهم من الزيادة السنوية والدورات التدريبية والترقيات.
وأكدت ان حالة من الامتعاض تسود حالياً بين المديرين بعمليات الخفجي والعاملين الكويتيين، ما يؤثر على التواجد بالمنطقة المقسومة نتيجة تمسك الشركة بنظام البصمة.
وكان قرار قد صدر في وقت سابق بربط نظام البصمة الأمنية الجديد لمراقبة دخول المنشآت بالتقييم السنوي والأوفر تايم، ما واجهه العاملون باعتراض رسمي للرئيس التنفيذي للشركة.
وكان نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الخفجي في الشركة الكويتية لنفط الخليج سعيد الشاهين قد آكد على أن نظام البصمة أمني فقط وليس بهدف مراقبة الحضور والانصراف بأي شكل.


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