مال وأعمال

كشف مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح، عن وجود رغبة من شركات اميركية وصينية للاستثمار في قطاع الصناعات منها صناعة هياكل السيارات والبطاريات وصناعة المعادن والصناعات التكنولوجية مبيناً أن هيئة تشجيع الاستثمار ابدت ترحيبها بالشركات والتي يمكن وان تنفذ مشاريع تصل إلى نحو 1.5 مليار دينار.

وذكر الجابر لـ«النهار» ان «الاستثمار المباشر» ماضية في تطوير اساليب التسويق العالمي كما وتعد خططاً بشكل مستمر من أجل تنمية المشاريع وجذب المستثمرين للسوق الكويتي لافتا إلى أن الهيئة تحرص على مواصلة تطوير ادواتها في عرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالكويت لتحفيز كبار الشركات العالمية لدخول السوق الكويتي حيث تستهدف استقطاب 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة في ضوء خطط الدولة للتنمية المستدامة وصولا إلى عام 2035.

وقال ان اللقاءات المستمرة مع المستثمرين ورجال الاعمال في الخارج جميعها كانت ايجابية وتدفع إلى المزيد من الشركاء بالسوق المحلي لاسيما وفي ضوء الضوابط والمعايير والامتيازات التي توفرها البيئة التشريعية وبيئة الاعمال في الكويت لاستقطاب المستثمرين مبينا أن الدور الإيجابي الذي لعبته الشركات الأجنبية في الكويت على صعيد دعمها للاقتصاد الكويتي وفر اكثر من ألف وظيفة للمواطنين الكويتيين، فضلا عن دورها في تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في البلاد والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال.

وذكر الجابر ان خطط الهيئة تهدف إلى دعم رؤية الكويت الاقتصادية 2035 والتي تسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة حيث تتجه الكويت إلى تعزيز قاعدة التكامل بشكل كبير مع الاسواق العالمية من خلال ما يربو على 100 اتفاق ثنائي وإقليمي تعتبر الكويت احد اطرافه.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت خطة قصيرة واخرى طويلة المدى لجذب واستقطاب الشركات الاجنبية العالمية والعربية بحيث يتم تنمية تطوير المشاريع التنموية في ضوء تسع قطاعات تتضمنها خطة التنمية تشمل الطاقة والنفط والصحة والتعليم والخدمات والترفيه والسياحة والنقل مبيناً أن الكويت تولي اهتماما كبيرا للتنمية المستدامة.

