مال وأعمال

أفادت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي أن ما تم صرفه على متطلبات الصحة والسلامة والبيئة في المشاريع البيئية خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز المليار دولار.

وأضافت أن جميع المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي، يتم تخصيص جزء من القيمة الإجمالية لمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة.

وأكدت على أن مؤسسة البترول تعمل على تلبية المعايير الدولية للمنتجات البترولية عالية الجودة الصديقة للبيئة والتوسع في الارتقاء في أعمال التكرير لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، على أن يشمل ذلك مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف داخل الكويت، بالإضافة إلى مصفاة فيتنام ومصفاة الدقم في عمان».

ولفتت إلى أنه بخلاف تلك المبالغ ، هناك مشاريع مخصصة لخدمة البيئة فقط، ومن ذلك مشروع الوقود البيئي ،باعتباره مشروع استراتيجي يهدف لتوسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمعا تكريرا متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800.000 برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط، بالإضافة إلى الزيادة المتطورة في القدرات التحويلية، سيتم تعزيز التميز التشغيلي والاعتمادية وأداء السلامة إلى حد كبير في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله. كما سيتم تطوير كفاءة الطاقة وحماية البيئة أيضا. وتتوافق منتجاتها النظيفة مع مواصفات يورو -4 وذلك للحد من تأثير الشركة على البيئة، ولذلك فإن التأثير على البيئة سيتقلص إلى حد كبير وسينخفض محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال، سيتم خفض محتوى الكبريت في البنزين من 500 جزء في المليون إلى 10 اجزاء في المليون، وكذلك خفضه في الديزل من 5000 جزء في المليون إلى 10 اجزاء في المليون.

وبعد الافتتاح، ستلبي الشركة الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف والذي يتوافق مع المتطلبات البيئية الأكثر صرامة.

